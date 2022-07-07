Spor hukukçuları değerlendirdi: Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo tartışması sürüyor

07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:57

Fenerbahçe, gelecek sezondan itibaren kulübün logosunda kullanılacak olan 5 yıldız için basın bilgilendirmesi yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu’nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında aşağıda yer alan şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertlilerin bu paylaşımının ardından Galatasaray'dan da bir açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyurunun gayrimeşru olduğu savunulan açıklamada, Galatasaray Kulübünün 23 Mart 2021 tarihinde bu konuyla ilgili itirazlarını yazılı olarak beyan ettiği ve başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleriyle birlikte federasyona ilettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan spor hukukçusu Dr. Önder Ege ve avukat Gurur Gaye Günal, sarı-lacivertlilerin 5 yıldızlı logo kullanımını değerlendirdi.

Dr. Önder Ege, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanımının talimatlara aykırı olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatları açık. Yıldızın formada nasıl kullanılacağına dair bir talimat var. Bu talimatta da her beş şampiyonluğun karşılığında bir yıldız formanıza koyabiliyorsunuz. Bu da 1959 sonrası şampiyonluklar için geçerli bir uygulama. TFF'nin mevcut talimatları 1959 öncesi şampiyonlukları yerel liglere mahsus olduğu için kabul etmiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü eğer 5 yıldızlı forma ile TFF organizasyonlarında yer alırsa TFF'nin talimatlarına aykırı hareket etmiş olur ve bu 46. maddenin ihlali anlamına gelir. 46. madde TFF talimatlarına aykırı hareket etmenin bir disiplin cezası ile cezalandırılacağını öngörmektedir."

*Dr. Önder Ege

"TFF'NİN BİR KARAR ALMASI LAZIM"

Fenerbahçe'nin TFF organizasyonlarında bu forma ile yer alamayacağını belirten spor hukukçusu Dr. Önder Ege, "TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nda da çeşitli disiplin cezaları öngörülmüştür. Bunlar ihtarla başlar, kınama, para cezası ve sırayla diğer cezalar olarak devam eder. Eğer Fenerbahçe TFF organizasyonlarında bu forma ile yer alırsa, Futbol Disiplin Talimatı'na göre ceza alacaktır. Bu nedenle TFF'nin bir karar alması lazım. 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Fenerbahçe'nin bir başvurusu vardı. Bununla alakalı TFF'nin bir karar alması lazım. Karar almadığı takdirde mevcut uygulamaya göre Fenerbahçe logosunda 5 yıldızı kullanamaz. Bu talimatlara aykırı hareket anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ GÖRÜŞÜME GÖRE 1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR SAYILMAMALI"

Son olarak Ege, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklara dair talebinin uygun olmadığını belirterek, "Fenerbahçe belki kendi açısından haklı olabilir ama bir hukukçu gözüyle baktığımız zaman mevcut talimatlara göre uygun bir talep olarak görmüyorum. 1959 öncesindeki organizasyonlar çok çeşitlilik arz ediyor. 3-4 maç yapıp alınan şampiyonluklar da var, ağırlıklı olarak yerel liglerden oluşuyor. Aynı dönemde farklı şehirlerde olan turnuvalar var. Bunlar ulusal bir organizasyon niteliği taşımıyor. Ulusal bir organizasyon niteliği taşıyabilmesi için ülke geneline yönelik olması ve belirli bir süreklilik içinde olması lazım. Ben hukukçu gözüyle bu talebi çok yerinde bulmuyorum ama federasyonunun bu yönde net kararı nedir bilemiyorum ama hukuken bu kararın reddedilmesi gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN 2 SENE ÖNCE YAPTIĞI BAŞVURU CEVAPSIZ BIRAKILDI"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Gurur Gaye Günal ise, Fenerbahçe'nin '1959 öncesi şampiyonluklar da sayılsın' talebi için şöyle konuştu:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sadece Birinci Lig'in kuruluş tarihi olan 1959 ve sonrasındaki şampiyonlukları geçerli sayıyor ve formalara takılan yıldızın hesabını da böyle yapıyor. 1959'dan önceki şampiyonlukların yıldız hesabına dahil edilmemesindeki en önemli argüman 'O dönem Türkiye'de futbol amatördü' görüşü... Fenerbahçe'nin karşı tezi ise şöyle: Futbol o yıllarda sadece Türkiye'de değil tüm dünyada amatördü. İtalya, İspanya, İngiltere'de de futbol amatördü ancak bu ülkeler o yıllarda kazanılan şampiyonlukları geçerli sayarken, Türkiye'de resmen görmezden geliniyor."

Günal, Fenerbahçe'nin bu doğrultuda TFF'ye başvuruda bulunduğunun ancak başvurunun cevapsız kaldığının altını çizerek, "Fenerbahçe 9 Ağustos 2021 tarihinde, 2021-2022 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Fenerbahçe Futbol A.Ş. arması görsellerinde Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı’nın 'Şampiyonluk Yıldızları' başlıklı 16. maddesi kapsamında kulübe tanınan 'yıldız takma' hakkını kullanmayacağını, bu kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililerce kulübün armasının kullanıldığı her türlü kayıt, görsel, belge ve sair mecrada armanın üzerinde yer alan yıldızların kullanılmaması talebini TFF'ye iletti ve TFF de bu talebi kabul etti" dedi.

Avukat Günal, Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı başvurunun 2 yılı aşkın bir süre boyunca cevapsız bırakılmasının ardından, kulübün TFF'den gelecek cevabı beklemeden yıldızları kullandığını belirtti.

*Avukat Gurur Gaye Günal

"FENERBAHÇE VE DİĞER KULÜPLERİN 1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARI DİKKATE ALINMALI"

"Bu kapsamda diğer kulüplerce itiraza konu olan husus TFF'den karar çıkmadan Fenerbahçe Kulübü’nün bu şekilde bir uygulama gerçekleştirmiş olmasıdır" diyen Günal sözlerine şöyle devam etti:

"Fenerbahçe Kulübü kendilerinin başvuru yaptığını ve yaklaşık 2 yıldır başvurularına cevap gelmediğini ileri sürerek hakkını fiili kullanma yoluna gittiğini, yaptığı uygulama ile göstermeye çalışmıştır. Bu kapsamda TFF, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapmış olduğu uygulamanın, TFF Sportif Ekipman Talimatı madde 16'ya ve TFF talimatlarına aykırı olduğu iddiasında ise buna ilişkin olarak disiplin talimatı kapsamında soruşturma başlatabilme ihtimali bulunmaktadır. Ancak diğer taraftan TFF'nin de bu kadar uzun süre yapılan bir başvuruya cevap vermemiş olması hak kaybına sebebiyet verebilecek bir uygulama olup TFF'nin öncelikle yapılan başvuruya menfi veya müspet bir cevap vermesi gerekecektir."

Günal son olarak, "TFF Sportif Ekipman Talimatı 16. maddeye göre, benim görüşüm doğrultusunda Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru hukuka uygun bir başvurudur. Fenerbahçe'nin ve diğer spor kulüplerinin de 1959 öncesi şampiyonluklarının dikkate alınması gerekmektedir. Uluslararası uygulamalar da bunu desteklemektedir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sportif Ekipman Talimatı 16. Maddesi şu şekildedir:

MADDE 16 – ŞAMPİYONLUK YILDIZLARI

(1) En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler.

(2) Yıldızlar, kulüp logosu üzerinde yer almalı ve 2,5 cm. çapında olmalıdır.