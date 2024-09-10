Spor İstanbul’dan 'oyun güncellemesi' geldi!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 13:33

Güncelleme: 10.09.2024 - 13:33

İstanbul’un fiziksel aktivite oranını 5 yılda yüzde 13’lerden yüzde 35’lere çıkartan İBB Spor İstanbul, 2024-25 dönemi için hazırlıklarını tamamladı. 75 tesisiyle birlikte, birçok açık hava mekânında ve online platformlarda spor yapma olanağı sunan İBB Spor İstanbul, dev eğitmen kadrosuna 5 gün süren güncelleme eğitimi verdi.

1200 EĞİTMENE 17 BRANŞTA EĞİTİM

2-6 Eylül arasında gerçekleştirilen İBB Spor İstanbul Branş Güncelleme Eğitimleri’ne, 1200 eğitmen ve 150 tesis yöneticisi katıldı. Haliç Su Sporları Merkezi, IPA Florya Kampüsü ile Pendik, Çekmeköy ve Tuzla tesislerindeki eğitim programına katılan akademisyenler, ulusal/uluslararası federasyonların eğitim kurulu üyeleri, branş il temsilcileri ve spor uzmanları, 17 branştaki yeni yaklaşım ve uygulamaları anlattı.

“FİZİKSEL OLARAK AKTİF OLAN İNSAN DAHA MUTLU OLUR”

Açılış programında konuşan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Spor İstanbul’un çocukların sporla tanışması, egzersizin yetişkinlerinin hayatının bir parçası olması ve spor kültürünün yerleşmesi için çalıştığını belirtirken, eğitmenlerinin bu yolda büyük rol oynadığını söyledi.

Sporun insan hayatındaki önemine de anlatan Onur, “Yılda yüz bini aşkın çocuğa spor dersi veriyoruz. Genel olarak da fiziksel aktiviteyi artırmaya çalışıyoruz. Çünkü fiziksel olarak aktif olan insanlar daha mutlu olur. Daha mutlu insanlar da daha mutlu kentler demek. Biz esasen spor şirketi değil, bir sağlık şirketiyiz. Bu anlamda hepimizin çok önemli misyonu olduğuna inanıyorum” dedi.

KADIN EĞİTMEN SAYISI YÜZDE 43’E ÇIKTI

İBB Spor İstanbul Akademi Müdürü Osman Kalyoncu da son 5 yılda kadın eğitmen sayısını artırdıklarına dikkat çekerek, “2019’da eğitmenlerimizin yüzde 64’ü erkek, yüzde 36’sı kadındı. Bugünse eğitmenlerimizin yüzde 57’si erkek, yüzde 43’ü kadın. 5 yılda kadın eğitmen sayısını yüzde 7 oranında arttı. Bu çok değerli bir rakam. Bu bizi çok daha güçlü yapıyor. En başta koyduğumuz hedef belgesiz antrenör bırakmamaktı. Bu hedefe de ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren her eğitmenimizin en az ikinci kademe olmasını istiyoruz. Sonrasında hedef üçe doğru yol almak. Bütün amacımız sahada daha kaliteli eğitim yapmak ve yaptığımız eğitimin de dünya standardında konuşulur hale getirilmesidir. İyi ki İstanbul’a spor yaptırıyoruz” dedi.

SPOR OKULLARINDA DAHA ÇOK OYUN

Çocuk Koruma ve Antrenör Etiği, Spor Pedagojisi, Fiziksel Aktivite ve Çocuk Sağlığı, Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi, Fiziksel Aktivite ve Sağlık, Akademi Yazılım Sistem, Grup Fitness Temelleri ile branşların müfredat ve kurallarına dair birçok konuda verilen eğitimlerle, Spor İstanbul eğitmenlerinin bilgi ve becerileri güncellendi. Çalışmalarda eğitim politikaları, rehberler, prosedür güncellemeleri tanıtılırken, spor okullarında kullanılacak yazılım ve ölçüm modülleri de anlatıldı.

İBB Spor İstanbul’da yeni dönemde özellikle spor okullarında önemli bir değişime imza atılacak. Alt yaş grubu spor eğitimlerinde oyun daha çok ön plana çıkartılacak. Böylece çocuklar, oyun temelli müfredatla, spor eğitiminden daha çok keyif alacak.

GÜNCELLEME YAPILAN BRANŞLAR

İBB Spor İstanbul Branş Güncelleme Eğitimleri kapsamında yer alan spor dalları şöyle:

• Atletizm

• Badminton

• Basketbol

• Buz Pateni

• Capoeira

• Cimnastik

• Deniz Küreği

• Futbol

• Hareket Egzersizi

• Judo

• Karate

• Kungfu & Wushu

• Okçuluk

• Tekvando

• Tenis

• Voleybol

• Yüzme