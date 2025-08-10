Spor kulüplerinden Balıkesir'e geçmiş olsun mesajı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi.

AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri depremin ardından geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Spor kulüplerinin mesajları şu şekilde:

Beşiktaş: "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun #Balıkesir"

Fenerbahçe: "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Galatasaray: "Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem"

