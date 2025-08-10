Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balıkesir'de korkutan deprem... Naci Görür'den 'evlerden uzak durun' uyarısı!

Balıkesir'de korkutan deprem... Naci Görür'den 'evlerden uzak durun' uyarısı!

10.08.2025 20:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Balıkesir'de korkutan deprem... Naci Görür'den 'evlerden uzak durun' uyarısı!

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Prof. Dr. Naci Görür "Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedilirken, peş peşe 4.0, 4.1 ve 4.6 büyüklüğünde depremler de oldu.

Depremleri değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

 

 

"Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun."

İlgili Konular: #deprem #Naci Görür