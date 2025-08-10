Son Dakika… Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem: Yıkılan binalar var...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarılan 6 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Sındırgı İlçe Başkanı Ahmet Algın, “Yıkılan binalarda bir kişi yaşamını yitirdi” diyerek yalnızca yıkılan bir binada insanların yaşadığını, yaralılar olduğunu ve hayatını kaybeden kişinin bir erkek olduğunu, ancak kimliğinin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bir büyüğümüz hayatını kaybetti, üzgünüz' dedi.

Oyuncu Eylül Tumbar ise, Balıkesir depreminde amcasını kaybettiğini duyurduğu bir mesaj yayımladı. Tumbar: "Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun" dedi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaymakamlık binası karşısında bulunan ve depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındı. Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı.

Depremzede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak enkaz altında kalan bir diğer kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Binadan daha önce de 4 kişi kurtarılmıştı.

PEK ÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Söz konusu deprem, Tekirdağ, Eskişehir, İzmir'de de hissedildi.

MANİSA’DA HASARA NEDEN OLDU

Manisa Valiliği'nden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama geldi. Valiliğin açıklamasına göre;

Akhisar'a bağlı Akkocalı Mahallesi'nde 3'ü kullanılmayan tek katlı 8 ev hasar görmüştür

Gördes'e bağlı Evciler Mahallesi'nde 2 bina ve Çiçekli Mahallesi'nde ise 1 bina hasar görmüştür

Kırkağaç'a bağlı Hacet Mahallesi'nde Salihli'ye bağlı Taytanlı Mahallesi'nde 1 ev hasar görmüştür

SINDIRGI’DA DEPREM: EN AZ 10 B İNA YIKILDI, 2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, “2 vatandaşımızı enkaz altından çıkarmaya çalışıyoruz. İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi! Bazı bölgelerden haber alamıyoruz” açıklaması yaptı.

Balıkesir'de yurttaşlar, enkaz altından bir kişiyi kurtardı



İşte o anlar... pic.twitter.com/m0ElBTVDAV — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 10, 2025

Enkaz bölgelerinden gelen görüntülerde bir vatandaşın enkaz altından halkın çabalarıyla çıkarıldığı görüldü.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: 3 KİŞİ YARALANDI

Ali Yerlikaya CNN Türk'e yaptığı açıklamada 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Yerlikaya, "Sındırgı İlçemizde 1 Bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" dedi.

YERLİKAYA’NIN İLK AÇIKLAMASI

Yerlikaya bölgeden enkaz görüntülerinin geldiği süreçte yaptığı açıklamada, “Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmadığı"nı bildirdi!

Sındırgı Belediye Başkanı ve Sındırgı’dan vatandaşların sosyal medyada “enkaz” duyuruları yaptığı süreçte Yerlikaya’dan gelen bu açıklamaya tepki gösterildi.

MEM İŞOĞLU’DAN A ÇIKLAMA: 4 YARALI HASTANELER İMİZDE TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaptığı açıklamada, “Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

20 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD 6.1’lik depreminin ardından 20 artçı meydana geldiğini duyurdu: "Enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar 0-3.0 arası 15 adet, 4.0 - 5.0 arası 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir

URALOĞLU: ULAŞIM AKSLARIMIZDA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu. Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, Uraloğlu şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

AFAD'DAN UYARI: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN, RİSKLİ BİNALARIN ÇEVRESİNDE BULUNMAYIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından riskli binalara girilmemesi konusunda yurttaşları uyardı. AFAD'dan yapılan açıklamada yurttaşlara yönelik olarak, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" ifadeleri kullanıldı.

SÖZBİLİR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: 'BATI ANADOLU İÇİN EŞİK DEĞER’

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin önemine dikkat çekerek, “6.1 büyüklüğü Batı Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerdedir” dedi.

Sözbilir, bölgedeki risklere işaret ederek, “Bu büyüklükteki depremler ciddi hasara yol açabilir. Halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirten Sözbilir, “Vatandaşlar mümkünse hasarlı binalardan uzak durmalı ve yetkililerin yönlendirmelerini takip etmelidir” ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR’DEN UYARI: ‘EVLERDEN BİR MÜDDET UZAK DURUN’

Depremleri değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun."