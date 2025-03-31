Spor kulüplerinden Volkan Konak'a veda mesajı...
Türk müziğinin en önemli isimlerinden Volkan Konak, KKTC'de düzenlenen konser sırasında geçirdiği kriz nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti. Süper Lig ekipleri, Volkan Konak'ın yaşamını yitirmesi üzerine sosyal medya hesaplarından veda mesajları yayımladı.
Kendisine özgü üslubu, zaman zaman şiir okuyarak icra ettiği şarkıları, besteleri ve sesiyle halk müziğinin son dönemdeki en büyük isimlerinden olan Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser sırasında sahnede geçirdiği krizin ardından hayatını kaybetti.
Konak'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle futbol kulüpleri veda paylaşımları yaptı.
TRABZONSPOR ÜYESİYDİ
Futbol kulüplerinin Volkan Konak paylaşımları şu şekilde:
Trabzonspor: "Değerli sanatçımız, Divan Üyemiz, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi; sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz’e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır.
Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."
Fenerbahçe: "Türk müziğinin değerli isimlerinden Volkan Konak’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Volkan Konak’a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Beşiktaş: "Değerli sanatçı Volkan Konak’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz."
Galatasaray: "Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Volkan Konak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
Çaykur Rizespor: "Karadeniz müziğinin değerli sanatçısı Volkan Konak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
Samsunspor: "Türk müziğinin usta ismi Volkan Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz."
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