Spor sahalarında 'Yusuf Dikeç' rüzgarı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç'in atış tarzı gündem olmuştu. Olimpiyatların yanı sıra futbol sahalarında birçok sporcu sevincini 'Yusuf Dikeç' pozuyla yaşadı.
Tarzıyla dünya çapında ilgi gören milli sporcunun, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzı, farklı branşlardaki sporcular için de sevinç gösterisi haline geldi; sporcular yaşadıkları sevinci, "Yusuf Dikeç pozu"yla ifade etmeye başladı.
DÜNYA REKORU SEVİNCİNDE DİKEÇ ETKİSİ
İsveçli atlet Armand Duplantis, Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama finallerinde 6,25 metrelik atlayışıyla Çin'de düzenlenen Elmas Lig'de kendisine ait (6,24) dünya rekorunu geliştirerek Olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalyaya ulaştı.
Duplantis, rekor kırdıktan sonra Dikeç pozu verdi.
Armand Duplantis
Paris 2024'ün kadınlar sırıkla atlamadaki Avustralyalı altın madalyalı sporcusu Nina Kennedy de Dikeç'in popüler duruşunu yaptı.
Kennedy, 4,90 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzanırken sevinç gösterisi Dikeç pozu oldu.
Erkekler disk atmada Jamaikalı Roje Stona, 70 metrelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Sporcu başarısını, "Yusuf Dikeç pozu" vererek kutlayanlar arasında yer aldı.
Türkiye'yi atletizmde erkekler 400 metre engel mücadelesinde temsil eden Berke Akçam yarı finale yarışı öncesinde son hazırlığını yaparken pistte Dikeç pozunu verdi.
David Betlehem
MACAR YÜZÜCÜDEN 'YUSUF DİKEÇ' POZU
Milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak'ın da mücadele ettiği erkekler maraton 10 kilometre mücadelesinde, Macar sporcu David Betlehem de "Yusuf Dikeç pozu"nu verenler arasında yer aldı.
Sporcuların Sen Nehri'nde mücadele verdiği maraton yüzme yarışında finişe 3. sırada giren Betlehem, sevinç gösterisi sırasında "Yusuf Dikeç pozu"yla görüntü verdi.
FUTBOL SAHALARINA YANSIDI
Milli atıcının pozu, futbol sahalarında da görülmeye başlandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile yaptığı ilk maçta 80. dakikada frikik golü attan İrfan Can Kahveci, takım arkadaşlarıyla sevinç yaşarken "Yusuf Dikeç pozu" verdi.
İskoçya'nın Rangers takımının Cyriel Dessers, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna'nın Dynamo Kiev takımı ile yaptıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta uzatma bölümünde attığı golün ardından sevinirken tribünlerden gelen desteğe Dikeç pozuyla cevap verdi.
AJAX GALİBİYETİNİ 'YUSUF DİKEÇ' POZUYLA KUTLADI
Hollanda ekibi Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 1-0 yendiği maçta 28. dakikada gol atan Steven Berghuis, sevincini "Yusuf Dikeç pozu"yla yaptı.
Hollanda ekibi sosyal medyadaki X hesabından futbolcusunun bu görüntüsünü paylaşırken milli atıcının hesabını da paylaşıma etiketledi.
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