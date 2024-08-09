Paris 2024'de futbolda bronz madalyanın sahibi belli oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, futbol erkekler kategorisinde bronz madalyayı Fas kazandı.

AA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 09:28
Paris 2024'de futbolda bronz madalyanın sahibi belli oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde bronz madalya Fas'ın oldu.

Nantes kentindeki Beaujoire Stadı'nda Mısır ile oynadığı üçüncülük maçını 6-0 kazanan Fas, bronz madalyaya ulaştı.

Bu kategoride Fransa ile İspanya yarın finalde karşılaşacak.


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