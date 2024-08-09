Paris 2024'de futbolda bronz madalyanın sahibi belli oldu!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, futbol erkekler kategorisinde bronz madalyayı Fas kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde bronz madalya Fas'ın oldu.
Nantes kentindeki Beaujoire Stadı'nda Mısır ile oynadığı üçüncülük maçını 6-0 kazanan Fas, bronz madalyaya ulaştı.
Bu kategoride Fransa ile İspanya yarın finalde karşılaşacak.
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