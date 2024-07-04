Spor spikeri Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Spor spikeri Orhan Ayhan, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 20:27
Spor spikeri Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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Spor spikeri Orhan Ayhan, meslekteki 61 yılı aşkın kariyeri dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada Ayhan'ın, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde ettiği belirtildi.

Orhan Ayhan'ın bu ünvanla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığı kaydedildi.


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