Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hala yerinde
Fenerbahçe'nin '5 yıldızlı forma' açıklamasının ardından Trabzonspor'dan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forma çağrısı sosyal medyada konu gündem olurken, Trabzonspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hala yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı" denildi.
Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme:— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 7, 2022
Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hâlâ yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı. pic.twitter.com/K4Iw6erHXl
Video Haberler
- Sarallar'dan mekan baskını
- Sakarya'da bıçaklı kavga
- Duvara çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı
- O anlar kameraya böyle yansıdı
- 'Başbakan Boris Johnson istifa edecek'
- Dolar bugün de hız kesmedi
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Soylu'dan 'Cumhuriyet' açıklaması!
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sağlıkçılar ayağa kalktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktoru katledip, intihar etti
- Peker'den art arda paylaşımlar
- Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
- Karakaya'nın öldürülmesine yayın yasağı!
- 'Dayanacak gücüm kalmadı...'
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Binali Yıldırım için harekete geçildi
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Mehmet Cengiz 'sessiz kalmak' istedi
- Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma ve atama kararları