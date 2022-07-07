Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hala yerinde

Fenerbahçe'nin '5 yıldızlı forma' açıklamasının ardından Trabzonspor'dan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:58
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hala yerinde
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Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forma çağrısı sosyal medyada konu gündem olurken, Trabzonspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hala yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı" denildi.


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