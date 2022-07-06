Bursaspor’un borcu 1 milyar 3 milyon 274 bin 137 TL olarak açıklandı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:46

Bursaspor Divan Kurulu toplantısı Timsah Park’ta gerçekleşti. Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, gerçekleşen toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Sakder, “Bursa’nın en büyük kaynaklarından bir tanesi Bursaspor’dur. Bursaspor bizim için her zaman ön planda ve ön planda olmaya da devam edecek. Bursa kenti ayağa kalkmalı. Kulübün içinde bulunduğu mali tablo çok ağır. Eski yöneticilerin bir fedakarlık yaparak borçlarından vazgeçmeleri Bursaspor’un önünü açacaktır. Futbolcular için de geçerli bu. Mevcut şartlarda bu paraların ödenmesi imkansız. Öncülük yapsınlar tarihe geçsinler. Bursaspor’un yeni sayfa açması gerekiyor. İsmail ve Tahsin Hocamı da tebrik eder ve teşekkür ediyor. Koşulsuz şartsız hizmete geldiler. Tüm siyasiler ve milletvekillerine sesleniyor. Bursaspor bir tane. Sahip çıkmalısınız. Hep berabere el ele vermeliyiz. Herkesin ayaklarına tek tek gideceğim” dedi.

“MALİ TABLO HAYAL KURMAYA BİLE ENGEL!"

Toplantıya katılan Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz da yaptığı açıklamada, “Bursaspor ciddi bir mali açmazın içinde. Boğulmuş durumda. İçinde bulunduğumuz mali tablo hayal kurmaya bile engeldir. Bursaspor’um tarihi boyunca böyle zorlu bir dönemin içinde bulunmamıştır. Mevcut gerçeklerle hemen yüzleşmeli ve kabul etmeliyiz. Bursaspor aynı hataların içine çekilmemelidir. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Gece gündüz mesai sarf ediyoruz. İlk olarak Sportif Direktör olarak İsmail Ertekin’i getirdik. Transfer tahtasını da tamamen gündemimizden kaldırmış durumdayız. Bursaspor’un sırtına borç yükü yüklemekten başka bir işe yaramayacağını düşünüyorum” dedi.

“BURSASPOR TARAFTARI KARAR VERECEK"

Başkan Banaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Sane’ye 440 bin Euro borcumuz var. 40 bin Euro ödüyoruz. 400 bin Euro borcumuz kalıyor. Vade planlaması yapıyoruz. Sonra borç katlanıyor. Shehu 251 bin Euro borcumuz var. 100 bin Euro ödeme yapıyoruz. Geri kalanı iki taksite bölüyoruz. Taksitler ödenmezse tekrar eski haline geliyor. 300 bin Euro oluyor borç. Birçok futbolcudan cezai şartla imza alıyoruz. Ve sonra borç üstüne borç biniyor. Biz Bursaspor’un yaşatılması tarafındayız. Baskılara göğüs germeye hazırız. Yüzlerce icra dosyalarına yenisini eklememekte kararlıyız. Bursaspor’un geleceğine dinamit döşemek istemiyoruz. Formaları satışa çıkarttık. Milyonluk şehirde bin adet formaya bile ulaşamadık. Şehirle ilgili de bütün yıpranmış ilişkileri onarmamız gerekiyor. Bursaspor’un kendi şehrine 400 milyon TL’den fazla borcu var. Bursaspor’un geleceğine Bursaspor taraftarı karar verecektir.”

BURSASPOR’UN BORCU 1 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz borç tablosu ile ilgili bir sunum yaptı. Banaz, şunları söyledi: “Bursaspor’un 824 milyon TL gibi bir borcu vardı. SGK ve vergi borçları var. İçinden çıkılmaz bir durum. Devlete kimse bir şey ödememiş. Biz de ödemedik. 119 milyon TL’ye çıktı bu borç. Yönetici borçları var. Kur farkları yansıyor. 347 milyon TL’ye vardı o da. Dolar ve Euro’daki hareketlilik toplam borca ilave ettiriyor. Ticari borçlar 45 milyon TL’ye ulaştı. Banka borçları 104 milyon TL 31 milyon TL’ye yakın TFF ve Spor Toto’dan para geldi. Ancak bunlar direk banka borçlarına gitti. Bir kulüp yetkilisine sordum. TFF 2. Lig’de 2 milyon 650 bin TL para almışlar. Şampiyonluk parası vs. diyelim gelebilecek para 67 milyon TL. Gelecek sadece faiz ise 30 milyon küsur. Spor ailesine sadece 195 milyon 791 bin TL borç var. Tahta tahta diyorlar ya bu tablo ile yorum yapılabilir. 20212022’de menajer alacakları 10 milyon TL. Futbolcularla yarışıyorlar resmen. Birçok borç kalemi tabloda da görüyorsunuz. Ve tablonun sonu 1 milyar 3 milyon 274 bin 137 TL borç var. Döviz borcumuz yüzde 5050 gibi. Bizim uzun uğralar sonucu önünüze getirdiğimiz tablo bu. Daha bir sürü dosya var. Nasıl sonuçlanacak göreceğiz. Alacaklıların da şapkasını öne koyması lazım. Kampanyalar yapıyoruz. Destek göremiyoruz. İnanılmaz bir duyarsızlık var. Ben anlam veremiyorum.”