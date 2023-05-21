Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig play-off'larında Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile de Eyüpspor karşılaşacak.
Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan maçların ardından normal sezon sona erdi.
Samsunspor daha önce Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.
Çaykur Rizespor de evinde Altınordu ile berabere kaldı ve Samsun'un ardından ikinci takım olarak Süper Lig'de çıkmayı başardı.
Haftalar öncesinden Denizlispor küme düşmesi kesinleşmişti. Altınordu da son hafta oynanan müsabakalardan sonra TFF 2. Lig'e düşen ikinci takım oldu.
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Mücadelelerin ardından play-off eşleşmeleri de kesinleşti.
Pendikspor ligi 3. bitirdiği için direkt play-off finalinde yer alacak. Ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor ile 8. sırada bitiren Göztepe eşleşti.
Lig 5.'si Sakaryaspor ile de 6. sıradaki Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
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