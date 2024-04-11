Spor Toto altın sette kazandı
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Spor Toto, Arkas Spor'u 3-2 yendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Spor Toto, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 yendi.
İki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu beşinci tamamlayacağı eşleşmede ikinci maç 14 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Ertuğrul Gazi Metin, Canham, Halil İbrahim Yücel, Kartev (Ahmet Karataş, Ulaş Onur Topbaşlı, Gökçen Yüksel)
Spor Toto: Sercan Yüksel Bidak, Selçuk Keskin, Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Batuhan Avcı (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Petric)
Setler: 25-21, 22-25, 19-25, 25-19, 19-21
Süre: 128 dakika (22, 29, 23, 22, 32)
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