Spor Toto, deplasmanda Bursa BŞB'yi mağlup etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto, Bursaspor Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto, Bursaspor Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi. Salon: Cengiz Göllü Voleybol Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, (Emre Berat Fırat, Yiğit Yıldız, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Umut Özdemir)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur, ( Batuhan Avcı, Doğukan Yaltıraklı, Umut Demir, Hamdi Erkan, Beytullah Hatipoğlu, Oliva)
Setler: 30-28, 19-25, 13-25, 22-25
Süre: 123 dakika
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