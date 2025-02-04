Spor Toto, deplasmanda Bursa BŞB'yi mağlup etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto, Bursaspor Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Spor Toto, deplasmanda Bursa BŞB'yi mağlup etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 20:52

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto, Bursaspor Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.  Salon: Cengiz Göllü Voleybol Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, (Emre Berat Fırat, Yiğit Yıldız, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Umut Özdemir)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur, ( Batuhan Avcı, Doğukan Yaltıraklı, Umut Demir, Hamdi Erkan, Beytullah Hatipoğlu, Oliva)

Setler: 30-28, 19-25, 13-25, 22-25

Süre: 123 dakika


Etiketler: #Bursa Büyükşehir Belediyespor #Spor Toto #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi
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