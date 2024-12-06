Spor Toto deplasmanda hata yapmadı!

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya'nın WWK Volleys ekibini deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Spor Toto deplasmanda hata yapmadı!
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:33

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya ekibi WWK Volleys ile karşı karşıya geldi.

Herrsching kasabasındaki Nikolaus Salonu'nda yapılan karşılaşmada Spor Toto, 25-19, 23-25, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip geldi.

Müsabakanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.


Etiketler: #Spor Toto Erkek Voleybol Takımı #WWK Volleys #CEV Challenge Kupası

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