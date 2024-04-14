Spor Toto, Efeler Ligi'ni beşinci tamamladı

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi 2. maçında Spor Toto, Arkas Spor'u 3-0 yenerek eşleşmeyi 2-0 kazandı ve sezonu 5. sırada tamamladı.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 23:44
Spor Toto, Efeler Ligi'ni beşinci tamamladı
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AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi 2. maçında ağırladığı Arkas Spor'u 3-0 yenen Spor Toto, eşleşmeyi 2-0 kazanarak sezonu 5. sırada tamamladı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yıldıray Turan

Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Petric, Sercan Yüksel Bidak, Selçuk Keskin (Ümit Demir, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Doğan Karakoç)

Arkas Spor: Halil İbrahim Yücel, Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı, Hoag, Ertuğrul Gazi Metin, Canham (Ahmet Karataş, Emir Kaan Öztürk, Emre Çevik)

Setler: 30-28, 29-27, 25-13

Süre: 92 dakika (35, 33, 24)


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