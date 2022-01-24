Spor yazarı Erman Toroğlu’ndan şok iddia

24 Ocak 2022 Pazartesi, 09:50

Süper Lig’in 23. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Galatasaray’ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken sarı-kırmızılı takımın yönetim kadrosunda sular durulmuyor.

Sporx’in haberine göre, Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün, spor yazarı Erman Toroğlu’nun, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Fatih Terim ile alakalı yorumlarını düzenlemesini istedi.

Erman Toroğlu’nun katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, “Geçen hafta Işıtan Gün diye biri varmış, tanımıyorum. Tahsili falan iyiymiş. Bir arkadaşım, telefon açtı ve adını vermek istemiyorum. Çok tanınmış birisi, eski bir arkadaşım. ‘Işıtan aradı, arkadaşımdır. Erman Hoca'ya söyle, ‘Fatih Terim hakkında iyi yorum yapmasın, aleyhine yorum yapsın’ demiş. Fatih Terim arkadaşım ama lehine yorum yapmadım. Sana mı soracağım ne söyleyeceğimi? Sen kimsin arkadaş?” ifadelerini kullandı.

Spor yazarı Erman Toroğlu, sözlerine devam ederek “Bu arkadaşımın adını vermem, sözleri çok ciddidir. Senin basında adamların mı var? 'Fatih Terim'e vurun' mu diyorsun? Burak Elmas da bu adamı tuttuğuna göre, aynı kaba yapıyorlardır. Fatih Terim, sizi getirdi. Siz de Fatih Terim'i gönderdiniz. Sana göre mi konuşacağım? Sen kimsin?” diye konuştu.

Son olarak Toroğlu, yönetici Işıtan Gün’ün iddiaları yalanlaması halinde kaynağını açıklayacağını bildirdi.