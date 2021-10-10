Spor yazarı Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Kuntz iddiası: Erol Bulutlaşıyor!

10 Ekim 2021 Pazar, 17:41

Milli takımın 11'ini Kuntz'un yapmadığını iddia eden Çelikler "Başlangıç 11'ini belli ki Hamit Altıntop yaptı. Her takıma mavi boncuk dağıttı. Yabancı kısıtlaması olmasa Trabzon'da Siopis'i kesemeyecek "Hep yana pas" Berat ile Trabzon'a mavi boncuk. "Kalecide Uğurcan'ı tercih ettim ama bak Serdar Aziz'i oynatıyorum" mavi boncuğu Fener'e. Çok yakında yerini Barış Alper'e kaptıracak olan Kerem ile bir mavi boncuk da Galatasaray'a." ifadelerini kullandı.

Kuntz'un eski Beşiktaşlı olmasına değinen Çelikler "E hoca zaten eski Beşiktaşlı, yetmez son 10 dakikada defansif forvet Kenan da sahaya.. Bu kadar eyyam ile kurulan 11'de iki tane formda futbolcumuz vardı. Cengiz ve Merih. Zaten onlar iyi oynadı. Maçta Türkiye adına güzel olan ne varsa Cengiz ile başladı. Allah'ın nimeti ile çok erken dakikada gol bulduk ve öne geçtik. 10. dakikadan itibaren bitene kadar tüm maç boyu oyun üstünlüğü Norveç'teydi. Hamit Altıntop'un mavi boncuklu kadrosu oyuna hükmedemedi. Edemezdi de.." dedi.

Çelikler yazısını şu sözlerle noktaladı:

"Şimdi, Norveç kalan üç maçın ikisini kazanır. Son hafta Hollanda'ya gidecekler. Biz kalan 3 maçımızı kazanıp o son maçta Hollanda'nın Norveç'i yenmesini bekleyeceğiz. Hollanda yener mi, yenebilir. Peki biz Letonya ve Karadağ'ı deplasmanda geçebilir miyiz? Orası için sadece Kuntz'un şansı yetmez. Plan ve düzen lazım. Ha bir de 3. sınıf mavi boncuk dağıtma kadrosu yerine işlevsel kadro.."