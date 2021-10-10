Konyaspor, Aykut Kocaman haberlerini yalanladı

10 Ekim 2021 Pazar, 12:52

İttifak Holding Konyaspor, basında çıkan Aykut Kocaman ile ilgilendiklerine dair haberlerin asılsız olduğunu resmi açıklama ile yalanladı.

Konyaspor açıklamasında; çıkan haberlerin hayal ürünü olduğunu, teknik direktörleri İlhan Palut önderliğinde namağlup ilerlediklerini ve hocaları ile uzun seneler çalışmak istediklerini belirtti. Konyaspor ayrıca çıkan bu haberlerin Galatasaray maçı öncesi art niyetle çıkarıldığını, taraftarların ve kamuoyunun bu haberlere itibar etmemesini rica etti.

İttifak Holding Konyaspor'un açıklamasının tamamı şu şekilde:











