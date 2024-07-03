Marmaray makinisti treni durdurdu: A Milli Takım'ın zaferine ortak oldu!
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Bakırköy'de Marmaray'ı durduran bir makinist, sahildeki dev ekranda maç izleyen taraftarlara eşlik etti.
Bakırköy’de Marmaray’ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra oradan ayrılarak seferine devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
A MİLLİ TAKIM ÇEYREK FİNALDE
A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Avusturya’yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.
MAKİNİST, MARMARAY’I DURDURARAK MAÇI İZLEDİ
Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftara eşlik etti. Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti.
Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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