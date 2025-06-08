Spor yazarları ABD - Türkiye maçını değerlendirdi: 'Onsuz çok eksiğiz, adeta acemiyiz'

A Milli Takım, hazırlık maçında ABD'yi geriden gelip 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin gollerini Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, A Milli Takım'ın ABD ile oynadığı maçı değerlendirdi.

"MONTELLA'NIN KAFASI KARIŞTIRILMAMALI"

Uğur Meleke: "Postecoglou’nu gönderen Tottenham’ın Amerika Futbol Federasyonu’yla Pochettino için pazarlık yaptığı iddiası var. Ki bence de Pochettino, hayatının en iyi hikayesini yazdığı yere, Kuzey Londra'ya dönmeli. Ancak Montella’nın basın toplantısında sorularla kafasının karıştırılmaması, milli takımımızın başında kalması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe Mourinho ile yolları ayıracaksa Montella’ya değil, onun da hocalık tarzını çok etkileyen Spalletti’ye yönelmeli. Norveç mağlubiyeti sonrası İtalya ile yolları ayırma sinyali veren Spalletti getirilebilirse sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk futboluna da değer katar. Spalletti’nin daha önce Rusya kariyeri var, dolayısıyla Mourinho gibi Türkiye Ligi’ni küçümseme hatasına düşmeyecektir." (Hürriyet)

"ONSUZ ÇOK EKSİĞİZ, ADETA ACEMİYİZ"

Gürcan Bilgiç: "Bir hazırlık maçı havası, sonuç önemli değil… Beşlik cümleler bunlar. Amerikalılar için aynı durum yok mu? Montella böyle bir maçta yeni bir şey denesin de bizde görelim. "Tam maçı" diyelim, "Hoca yeni bir şey arıyor"… O da yok elbette. "Tatil modu" Ay-Yıldızlı forma ile devrede. Sadece ekstra oyuncularımız, Kenan, Arda, Orkun gibiler taşıyor takımı. Ve Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı bir takım. Onsuz çok eksiğiz, adeta acemiyiz. Montella gibi bir "Bırakınız oynasınlar" hocasıyla nasıl eksiğini gideririz, bilmiyorum." (Sabah)

"MONTELLA İYİ BİR TAKTİSYEN"

Serkan Akcan: "Dinamik bir takım ABD ama bize oranla yetenekleri limitli. Buna rağmen maça 2. dakikadaki harika golle moralli girmeyi başardılar. A Milli Futbol Takımımız, Hakan Çalhanoğlu gibi bir kaptandan yoksun olmasına rağmen oyun içinde lider arayışında olmadı. Arda Güler oyuna büyük bir akıl katarak meziyetlerini gösterirken İsmail Yüksek tam bir işçi arı gibi çalıştı. Montella iyi bir taktisyen. Elinde tarihimizin en iyi jenerasyonlarından biri olduğunun farkında. EURO2024’teki santrforsuz oyuna devam ediyoruz, muhtemelen 2026 Dünya Kupası’nda da bunu oynayacağız. ABD karşısındaki santrforsuz oyunda Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu’nun bire bir baskılardaki yönlendirmeleri büyük iş gördü." (Fanatik)

"ASIL MESELE EYLÜLDE"

Mert Aydın: "Bu maçın sonucundan çok sanırım Montella, bazı oyuncuları kafasında şekillendirmeye çalıştı. Sakatlık olmazsa zaten Arda, Kenan, Orkun, Kerem, Barış Alper gibi isimlerin yeri belli. Epeydir unutulan Zeki’nin özellikle hücum çıkışlarında katkısı önemli. Kaleci Berke ilk kez milli oldu. Kötü oyna-madı ama bence hala milli takımın 1 numarası Uğurcan. Sezon sonu hazırlık maçları zordur. Oyuncuların kafasında tatil vardır. Yine de Bizim Çocuklar, uzun sezonun ardından hiç de fena oynamadılar. Yeni turnuvaya başlayacak fizikli bir takıma karşı kötü görünmediler. Asıl mesele eylülde. Sadece İspanya’yı değil, Gürcistan ve Bulgaristan’ı da düşünmeli. Çünkü birinci olamıyorsak play-off bileti için ikincilik de önemli." (Milliyet)