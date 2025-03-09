Galatasaray'da Mario Lemina'dan derbi yanıtı!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 23:56

Güncelleme: 09.03.2025 - 23:56

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Lemina, "Zor bir maç oldu. Zorluk düzeyi yüksekti. Golü attık ikinci yarı, daha fazla alan bulabileceğimizi biliyorduk. Bu alanları değerlendirdik ve ikinci yarı golümüzü attık" dedi.

LEMİNA'DAN DERBİ YANITI

Gabonlu orta saha oyuncusu, "Üst üste derbiler var, ne düşünüyor?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Tüm maçlar zor, kolay maç yok. Bizim de derbi tecrübemiz var. Hedeflere tek tek gideceğiz. En iyi şekilde sahaya çıkacağız" yanıtını verdi.

Lemina, son olarak, "Şu andaki motivasyonumuz çok iyi. Takımda deneyimli ve genç oyuncular var. İyi bir atmosfer var. En iyisini yapmak bizim elimizde" sözlerini sarf etti.