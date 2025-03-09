Okan Buruk Galatasaray'da dalya dedi!

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımdaki 100. galibiyetini elde etti.

Okan Buruk Galatasaray'da dalya dedi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 23:30

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte önemli bir başarı daha yakaladı.

Sarı-kırmızılılara 2022 yılında imza atan ve geride kalan süreçte 3 kupa kazanan Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla birlikte 100. galibiyetini elde etti.

GALATASARAY'DA 100. GALİBİYET

Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'ın başındaki 100. galibiyetini elde etti.

Öte yandan 51 yaşındaki teknik direktör, Alanyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'ın başında 100. lig maçına çıktı. Galatasaray, bu süreçte 82 galibiyet alan Buruk, 12 beraberlik, 6 yenilgi gördü.


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #Alanyaspor

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