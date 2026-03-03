Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague'de Dörtlü Final'de!

Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague'de Dörtlü Final'de!

3.03.2026 22:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague'de Dörtlü Final'de!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague yarı-final play-in etabı üçüncü maçında kendi evinde ağırladığı Basket Landes'ı 67-51 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında sahasında Basket Landes'ı 67-51 yendi.

Seriyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #galatasaray #euroleague women #Basket Landes

İlgili Haberler

6 gollü maçta kazanan Trabzonspor: Fırtına çeyrek finalde!
6 gollü maçta kazanan Trabzonspor: Fırtına çeyrek finalde! Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşamasının dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Alanya'da iki gollü galibiyet!
Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Alanya'da iki gollü galibiyet! Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe Medicana Kupa Voley'de Dörtlü Final'de!
Fenerbahçe Medicana Kupa Voley'de Dörtlü Final'de! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaştığı Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.