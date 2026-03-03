Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague'de Dörtlü Final'de!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında sahasında Basket Landes'ı 67-51 yendi.
Seriyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
