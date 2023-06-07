Spor yazarları, Başakşehir - Trabzonspor maçını yorumladı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:14

Güncelleme: 07.06.2023 - 10:14

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Spor yazarları, Trabzonspor'un performansını yorumladı.

"PERFORMANS GÖREMEDİK"

Erman Özgür | "Visca bu zorlamalardan golü çıkararak son bölüme takımının ümitli girmesini sağladı. Ancak genç oyuncuların tecrübesizlikleri hissedildi ve Lima Trabzonspor'un direnmesine izin vermediğini ilan eden golü attı. Sonuçta bu sezon özelinde Trabzonspor ve Bjelica'yı eleştirmenin bir anlamı yok ama ortada olan bir gerçek var. Trabzonspor'un elinde şu an gelecek sezon forma rekabetine girebileceğinin sinyallerini veren bir oyuncu performansı göremedik. (Fanatik)

"ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR"

Olcay Çakır | " Şimdi yeni başkan ve yeni bir teknik adamla gelecek sezonun kurgusu yapılıyor. Nenad Bjelica ile gözle görülür farklılıklar mağlubiyetler yaşansa da göze çarpıyor. Bu değişim ve radikal değişiklikler özellikle bazı mevkilere ideal oyuncular alınırsa çok güzel işler vaadediyor... Güçlü bir forvet hattı çok şeyi değiştirir. Güçlü isimlerle orta alan çok şey değiştirir. Güçlü bir defans kurgusu şampiyon yapar. Trabzonspor, İstanbul’a çok eksik kadroyla geldi. Deneyimli oyuncularla deneyimsiz genç oyuncuları birlikte takım yapıp Başakşehir gibi kupa finalisti ideale yakın bir kadronun önüne cesaretle çıkardı. İyi bir maç başlangıcı yaptı. Pozisyon aradı, buldu, kaçırdı. Kenarları iyi kullanmaya çalıştı ilk bölümde. Takım boyu kısaydı uzunca süre. Ön alan baskıları konusu özellikle gelecek sezonda Trabzonspor’un en önemli özelliği olacak. Bunun işareti haftalardır veriliyor. Genç ve deneyimsiz oyuncular heyecanlıydı. Daha iyi olabilirlerdi. Olacaklarına dair umut verdiler. (Fanatik)

"LİG BİTMEDEN OYUNCULAR TATİLE ÇIKMIŞ"

Zeki Uzundurukan | "Bjelica, lig bitmeden neredeyse takımın tamamına yakınını tatile çıkarmış. Oysa Başakşehir'i yense ligi 5. bitirecek Trabzonspor! Tamam hocam, gençler oynasın da bu bir hazırlık maçı değil ki... Sen, 2000 sonrası doğumlu tam 6 oyuncu ile Başakşehir karşısına çıkıyorsun! Hal böyle olunca ilk yarıda sadece 95 pas yapabiliyor Trabzonspor. Tam takım, ritmini yakalamış ve bir galibiyet serisi oluşturmuş. Neden kapanışı galibiyetle yapmayı düşünmüyorsun! Başakşehir gibi kupada finale çıkmış güçlü bir takıma karşı böyle bir kadro ile sahaya çıkarsan, yenilgi kaçınılmaz olur. Öyle de oldu zaten. Deniz Türüç, sezonun en güzel gollerinden birini attı. Lima'nın golü de güzeldi. Büyük bir kalecilik potansiyeline sahip Muhammet Taha Tepe'nin yediği gollerde yapabileceği bir şey yoktu." (Fotomaç)

"SÜPER LİG'DE İLK KEZ"

Cemal Ersen | "Başakşehirspor karşısında teknik direktör Bjelica’nın tercihleri dikkat çekici idi. Sanıyorum bu sezon Süper Ligde ilk kez bir ekip bu kadar çok yerli oyuncu ile çıktı sahaya. Trabzonspor’da sadece iki yabancı ile başladı maça. Yedek kulübesinde ise sadece Larsen vardı. Hırvat hoca ligin son maçında genç ve yetenekli gördüğü oyuncuları tercih etti. Doğru karardı. Daha önce yapabilir miydi? Evet ama, o önce kendini kanıtlama çabasına girdi. İşler kötü giderken takımı düzlüğe çıkarmak adına aldığı sonuçların karnesine artı yazacağını biliyordu. (Milliyet)