Spor yazarları Beşiktaş - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Beşiktaş mücadele ve hırs açısından sınıfı geçti'

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını yorumladı.

"BU YÜKSELİŞİ GÖRMEZSEK HAKSIZLIK EDERİZ"

Fatih Doğan: "Beşiktaş mücadele ve hırs açısından sınıfı geçti. Bu yükselişi görmezsek haksızlık ederiz. Sergen Yalçın'ın en kısa zamanda taşları yerine oturtması gerekiyor. Kanat organizasyonlarında hücumcular ezeli rakiplerindeki futbolculara bakarsak hala çok eksikler. Beşiktaş'ın önünde Başakşehir deplasmanı ve Göztepe karşılaşması var. İki takım da çok sert rakipler. Bundan sonrası Sergen hoca ve ekibinde." (Sabah)

"BİR STOPERİN OLMAMASI GEREKTİĞİ HER YERDEYDİ"

Cem Dizdar: "Antrenmandan, takım bütünlüğünden ziyade transferden medet uman, umduran dilin acınacak haline şahit oldu ilk devre boyunca Beşiktaşlılar. Dağınıktı Beşiktaş. Yerini bulamıyordu oyuncular ve bu daha ilk dakika Vaclav Cerny’nin sarı kartından kendini belli etti. Derken, milyonlarca Euro verip takıma katılan Emmanuel Agbadou’nun durumu! Sahada bir stoperin olmaması gerektiği her yerdeydi Agbadou ama olması gereken ilk yerde değildi iki golde de." (Fanatik)

"TRANSFERLERLE BİRİLKTE SAHADA IŞIK GÖRDÜM"

Sinan Vardar: "Beşiktaş, 2-0 geriye düşene kadar oldukça silik bir görüntü sergiledi. Ancak skor 2-1'e geldikten sonra sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Yeni transferlerle birlikte sahada daha fazla ışık gördüm. Özellikle Hyeon-gyu Oh, Olaitan ve sonradan giren Murillo olumlu sinyaller verdi. Buna rağmen Beşiktaş, kendi sahasında böyle bir maçta puan kaybetmemeliydi." (Fotomaç)

"ÜZÜLMEK Mİ SEVİNMEK Mİ GEREKİR BİLEMEDİM"

Turgay Demir: "Yedi yeni oyuncu geldi ve bir takım ara transferde ancak bu kadar takviye yapar. İyi takviyelere rağmen, Kartal, kendi sahasında 2-0 öne geçip berabere kalsaydı taraftar isyan ederdi… Şimdi durum tam tersi… Alanyaspor karşısında iki farklı yenilgiden beraberliğe dönüldü… Üzülmek mi, sevinmek mi gerekir bilemedim!.." (Fotomaç)