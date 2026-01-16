Spor yazarları Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçını değerlendirdi: 'Darısı Süper Lig’in başına!'

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı 2. maçında Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, mücadeleyi ve siyah-beyazlı takımın performansını değerlendirdi.

"ALKIŞLAR KARTAL KAYRA'YA"

Bilal Meşe: Konuk takım ikinci yarıya ofansif bir kimlikle başladı ama ikinci golü de kalesinde gördü. İlk yarıda nasıl ki Rıdvan sahneye çıktıysa, ikinci yarıda bu kez Taylan kesti, Toure uçarak kafayı çaktı, fark ikiye çıktı, Sergen hoca da rahat bir nefes aldı! Nitekim Yalçın yedek kulübesindeki kozlarından Jota Silva ve Orkun’u 66’da sahaya sürdü. Abraham’ı alması beni şaşırtmadı, çünkü lig var, olası bir sakatlığa önlemdi, doğru da yaptı. Kartal Kayra’da ısrarlıyım arkadaş, lamı-cimi yok! Niye mi? Yanıtı dünkü mücadelesi ve son dakikalarda attığı şık goldür. Bu golle hem mücadelesinin karşılığını aldı hem de kalitesini gözler önüne serdi, daha ne olsun. Evet, Kartal kupada uçuşunu sürdürüyor, dünkü farklı galibiyetle çeyrek finale kalma yolunda büyük bir avantaj sağladı, darısı Süper Lig’in başına! (Milliyet)

"KAZANMA BASKISI!"

Cem Dizdar: Aslında yapılması gerekenler gün gibi ortada ama kazanma baskısı zamana yayılması gereken gelişmeyi her adımda tırpanlıyor maalesef. Yine de takımlar arasındaki güç farkını ihmal ederek söylemek gerekirse Beşiktaş, hem kendi hem de ülkedeki nice takım için ilham alıp ilham verebileceği bir maç oynadı. Bundan sonrası gelişmek için ısrarla çalışmak dahası ‘Doğru çalışmak’tan geçiyor. Bir de şu Rafa Silva sorununu çözebilmeleri gerekiyor elbette. (Fanatik)

"HEDEF KUPA!"

Sinan Vardar: Abraham ve El Bilal Toure'nin attığı goller ölçü değil ama özgüven kazanmaları açısından çok değerli. Demir Ege daha fazla süre almayı hak ediyor. Kartal Kayra; gösterdiği performans ve attığı nefis golle "ilk 11 benim hakkım" dedi. Beşiktaş liderlik için avantaj yakaladı. Kocaeli deplasmanında alınacak beraberlik hedefe ulaşmak adına fırsat olacaktır. Sergen Yalçın'ın yardımcılarıyla yaşadığı sevinç, kupaya önem verdiğini açıkça gösterdi. (Fotomaç)

"ÖZKAYNAK DÜZENİ VE FERNANDES"

Mehmet Ayan: Beşiktaş'ın dünü ile bugünü buluşmuştu kupa maçında. Ersin (2001), Rıdvan (2001), Kartal Kayra (2000) ve Demir Ege (2004) neredeyse olgun oyunculara dönüştükleri dönemde ilk 11’de zorunlu ya da değil kendilerine yer buldular. Güncelse güncel, nostaljiyse nostaljik, romantikse romantik... İlk 11’i gördüğümde Beşiktaş Özkaynak düzenine iyi niyet dileklerimi bildirdim şahsen. Maçın kıymetli ayrıntısı buydu bende! Fethiye-G.Saray ve Beyoğlu-F. Bahçe maçlarını iyi etüd etmiş Beşiktaş kenar yönetimi. İki maçta da alt lig takımları gol yemeden geçirdiği her dakika direncini artırdı. Keçiören onlardan bir iki gömlek üstün olduğu için, Sergen hocanın maçın başlarında gol bulma isteği çokça hissediliyordu. (Hürriyet)