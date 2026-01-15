Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.01.2026 22:23:00
Güncellenme:
Beşiktaş 3 puanı üç golle aldı: Türkiye Kupası'nda ikide iki yaptı!

Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında kendi sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'dan geldi.

KUPADA İKİDE İKİ YAPTI

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken Ankara Keçiörengücü 3 puanda kaldı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın üçüncü haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Ankara Keçiörengücü ise kendi sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

