Beşiktaş 3 puanı üç golle aldı: Türkiye Kupası'nda ikide iki yaptı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında kendi sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'dan geldi.

KUPADA İKİDE İKİ YAPTI

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken Ankara Keçiörengücü 3 puanda kaldı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın üçüncü haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Ankara Keçiörengücü ise kendi sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.