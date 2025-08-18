Spor yazarları, Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi: 'Solskjaer'in mantalitesi Beşiktaş'la uyuşmuyor'

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

"2-1 ALDATMASIN"

Adnan Dinçer: "Futbola minik takımında başlayıp yıllarca formasını giydiğim Eyüpspor ile antrenörlük dönemimde önemli başarılar yakaladığım Beşiktaş’ın mücadelesi benim adıma duygusaldı. Siyah-Beyazlılar baskılı başladı, Abraham’ın penaltısıyla golü buldu, öndeki baskıyla rakibini zorladı. Eyüp ise 1-1’i yakalayıp daha iyi futbol ortaya koydu. İkinci yarı, tempolu ve bol pozisyonlu bir maç izledik. Kaleci Felipe’nin harika performansı yetmedi, Kartal Rafa Silva ile 90+6’da maçı kazandı. Ancak bu skor aldatmasın. Beşiktaş’ın kaliteli transferlere ihtiyacı var. Abraham ve Rafa yetmez! Aksi halde Kartal’ın Galatasaray’la ve Fenerbahçe’yle yarışması mümkün değil!" (Cumhuriyet)

"BU SEZON TARAFTARI İLK KEZ MUTLU ETTİ"

Güntekin Onay: "Orkun Kökçü ve Wilfred N’didi topu ayağından çabuk çıkartan orta saha oyuncuları. Özellikle Orkun hızlı düşünüyor ve tek toplarla öne doğru oynama becerisine sahip, hızlı düşünen bir futbolcu. Takım arkadaşları Orkun’u tanıdıkça savunma arkasına daha fazla sarkıp pozisyon bulacaklardır. Dün Tammy Abraham da 2-3 net fırsatı kaçırsa da sırtı dönük santrfor rolünü çok iyi icra etti. Rafa Silva ve Joao Mario da çok gol kaçırsalar da kritik dakikalarda sorumluluk almalarıyla Beşiktaş’ı rakip kaleye taşıyan isimler oldu.

Beşiktaş açısından, Ole Gunnar Solsjkaer açısından dün kazanmak önemliydi. Rakip ceza sahasında 44 kez buluşan ve en az 7-8 net gol fırsatı bulan Beşiktaş, dün son ana kadar galibiyet için savaştı ve bu sezon taraftarını ilk kez mutlu etti." (Hürriyet)

"SOLSKJAER'İN MENTALİTESİ BEŞİKTAŞ'LA UYUŞMUYOR"

Fatih Doğan: "Galibiyetle başlamak önemlidir. Olası bir puan kaybı sinir sistemi sorunlu Beşiktaş'ı daha kaotik yamaçlara itebilirdi. Biraz moral, biraz mutluluk isteyenler Rafa Silva için dua etsin!

Yazılacak çok konu var. Ama en önemli konu aşılamayan vasat oyun. Son Avrupa maçına göre takım saha istekli ve galibiyet arzusu yüksekti. Eyüp son dakikalarda gol için saldırmasa maç berabere de bitebilirdi. Bu oyun felsefesi ve hocanın mantalitesi Beşiktaş'la uyuşmuyor. Bu güvensizlik Beşiktaş'ı ne kadar ileriye götürür emin değilim. Burada radikal bir karar gerekebilir." (Sabah)

"SORUNLAR DEVAM EDİYOR"

Bilal Meşe: "Rafa Silva, tartışmaya açmam bile, ne var ki ondaki bu düşüşe bir anlam veremiyorum! Sanırım Kartal’ın kötü futbolu onu psikolojik olarak etkiledi. İkinci yarıda kaçırdıkları onun kumaşıyla asla örtüşmüyor, şaşkınlığım bundandır! Neyse ki beni de mahçup etti, 90+6’da bu kez kaçırmadı, topu tavana çaktı, Kartal’ı da ipten aldı!

Son çeyrek, Ole’nin oyuncu hamleleriyle birlikte Kartal, tüm hatlarıyla üç puan için yüklendi, üretti, gelin görün ki, kaleci Felipe, müthiş kurtarışlarla gole izin vermedi. Valla, kora kor bir mücadele oldu dersek abartmış olmayız, pes etmeyen bir Eyüp, üç puanı kovalayan, risk alan, taraftarının Rafa Silva’nın golüyle şimdilik gönlünü alan Beşiktaş izledik.

Eyüpspor üstelik Dolmabahçe’de Beşiktaş’a kafa tutuyorsa, ecel terleri döktürüyorsa sorunlar devam ediyordur. Ole’nin vakit geç olmadan çözüm üretmesi şarttır." (Milliyet)