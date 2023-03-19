Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını yorumladı: 'Aboubakar farkı'

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 10:26

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 10:26

Beşiktaş, kendi sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları Beşiktaş'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmeleri şu şekilde:

Adnan Dinçer: "Oyunun kaderini değiştiren gol 58. dakikada Aboubakar’ın kendine özgü pozisyonu yaratması ve vuruşuyla geldi. Beşiktaş belki ligden kopmasa farklı cümleler kurabileceğimiz bir oyuncu olacaktı. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih, Ghezzal, Gedson ile şık bir gol atan Redmond teknikleri ve yaratılıcıklarıyla çok can yakar. Savunma güvenliğini Talha ve Onur’la daha etkili hale dönüştüren Kartal, artık yukarıya bakabilir mi zaman gösterecek?" (Cumhuriyet)

Vincent Aboubakar

Uğur Meleke: "Kapanan İstanbul savunmasına karşı akan oyunda pozisyon üretmek çok zordu. Bu yüzden ilk devrede rekor sayıda orta yaptılar (29). Bir golü duran topla, 2’sini uzaktan şutla buldular. Ghezzal canlıydı. Aboubakar ve Cenk de iştahlı futbollarını sürdürdüler. Beşiktaş’ın tamamlayamadığı hücumların dönüşlerindeyse Onur, Amir ve Masuaku girdiler devreye. Yeni bek ikilisi Onur-Masuaku çok şey kattılar ikinci bölge oyununa. Beşiktaş belki kolay kazanamadı ama son 3 haftada bir otomatik vites geliştirdiklerini söyleyebiliriz rahatlıkla." (Hürriyet)

"AMAN NAZAR DEĞMESİN"

Attila Gökçe: "Şenol Güneş’in 63’de Maxim’le Redmond’u oyuna sürmesi Beşiktaş’ın pozisyonlarını zenginleştirirken İstanbulspor’un da tehlikeli kontralarına yol açtı. Sıkıntılı maç zevkle (ve ıstırapla) seyredilen oyuna dönmüştü. Redmond’un 90+3’deki müthiş falsolu atışla imzaladığı gol, Kartal’ı uçurmaya yetti. Şenol Hoca bu uçuşun menzilini uzatmak istiyor ama işi çok zor. Neyse ki "ulusal maç" tatili var." (Milliyet)

Bilal Meşe: "Gelelim Beşiktaş kanadına... Arkadaş, b-öylesi rakipler karşısında B planınız olacak, demem o ki onlar kapanıyorsa siz açacaksınız, öyle çok pasla etkili olamazsınız! Yani, teknik kapasitesi yüksek oyuncularla rakibi eksilteceksiniz, sürekli paslarla açmak zordur. Topu alan, en yakınındakine aktarıyor, rakip alan daraltıyor, aç açabilirsen! Elinizde bir kozunuz kalıyor, o da duran toplar, nitekim Cenk Tosun’un kafayla attığı gol de korner atışından geldi. Ghezzal yeniden takıma döndü, ilk asistini gerçekleştirirken, iştahlı ve arzuluydu, belli ki futbolu özlemiş. Evet, Kartal vites yükseltmeye devam ediyor, üçte üç yaparak, firesiz zirve yarışını sürdürüyor, aman nazar değmesin!" (Milliyet)

"ABOUBAKAR VARSA BAŞKA TÜRLÜ OYNARSIN"

Nihat Kahveci: "Büyük takımlarda hedef bitmez. Beşiktaş 3'te 3 oldu. Seneye Avrupa hedefi var. Ligde ikincilik koltuğu var. Cenk'in Gedson'un, Maxim kalırsa yapacağı katkıları, Ghezzal'ı Aboubakar'ın etkisini görmek istiyor gelecek sezon. Başlangıç güzel, gelişme güzel ama final iyi değil dediğimiz Redmond bu sefer heyecanlandırdı işte. Vurdukları hep dışarı gidiyordu. Kayseri maçında sağ ayakla atmıştı, şimdi sol ayakla attı. İşte Redmond bu, insanları artık rahatlatır."

Necati Ateş: "Beşiktaş ilk yarıdaki silik oyunundan sonra ikinci yarıda üstünlüğü aldı. Aboubakar inanılmaz bir gol attı. Her zaman söylüyorum, Aboubakar gibi oyuncun varsa başka türlü bir oyun oynarsın. Hareketli topa vuruyor, top tutuyor, hava topu alıyor. Aboubakar'ın gol atması için başka birine ihtiyacı var. O ekmeğini taştan yağdan biryerden çıkarıyor"