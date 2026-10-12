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Juventus'a deplasmanda Cagliari çelmesi!

Juventus'a deplasmanda Cagliari çelmesi!

12.10.2026 00:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Juventus'a deplasmanda Cagliari çelmesi!

Kenan Yıldız ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Cagliari ile Juventus karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

KOLO MUANI PUANI GETİRDİ

Cagliari, 20. dakikada Daniel Maldini'nin kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken Juventus, ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırdı.

Konuk ekibe beraberliği getiren golü 81. dakikada Kolo Muani kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

ZEKİ ÇELİK FORMA GİYDİ

Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 64. dakikada oyundan alındı.

Bu sonuçla Cagliari puanını 13'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Juventus ise 11 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı.

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