Santos'un istediği bonservis belli oldu: Beşiktaş'ta kaleye yeni aday!

31.01.2026 21:17:00
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Gabriel Brazao için Santos'a 6 milyon Euro teklif ettiği, Brezilya ekibinin ise 15 milyon Euro istediği iddia edildi.

Ara transfer döneminde bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın hedeflediği ve teklif yaptığı oyunculardan biri ortaya çıktı.

ESPN'de yer alan habere göre, Beşiktaş 25 yaşındaki Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao için Santos'a teklif yaptı.

Beşiktaş'ın Brazao için yaptığı teklifin 6 milyon Euro olduğu belirtildi. Santos ise Brazao için 15 milyon Euro istiyor.

Flamengo da 25 yaşındaki kaleci ile ilgilenmiş ancak Santos'un bonservis talebinin ardından bu transfer gerçekleşmemişti.

SANTOS İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösterilen kaleci Gabriel Brazao'nun, Santos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

