Fenerbahçe ve Kayserispor maçları öncesi... Beşiktaş'a 4 futbolcusundan kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah beyazlılarda 3 futbolcu birden sakatlık yaşadı.

Maçın 44. dakikasında Beşiktaş tarafından kullanılan korner vuruşunda Tammy Abraham yerde kaldı. Yıldız oyuncu başına darbe aldı. Tedavi olduktan sonra ayağa kalkan Abraham bir süre sonra kendini yere bıraktı. Yıldız oyuncunun yerine Devrim Şahin oyuna girdi.

İkinci yarıda Gabriel Paulista ve Kartal Kayra Yılmaz sakatlandı. Paulista ve Kartal Kayra yerini Emirhan Topçu ve Salih Uçan'a bıraktı.

BİR KÖTÜ HABER DE DJALO'DAN

Maçın 82. dakikasında rakibin hızlı faul kullanmasını engelleyen Tiago Djalo sarı kart gördü.

Portekizli futbolcu ligin ikinci yarısındaki ilk maç olan Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.