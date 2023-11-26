Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken iddia: Fenerbahçe - Galatasaray maçını işaret etti!
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen, Süper Lig'in ilk yarısı için dikkat çeken bir liderlik iddiasında bulundu.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0'la geçtiği maçı TV 8,5'ta değerlendirdi. Rıdvan Dilmen'in liderlik iddiası dikkat çekti.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük maçlar dışında kolay kolay puan kaybetmeyeceğini kaydeden Dilmen, sarı-kırmızılılar için ligin hazırlık maçları havasına döndüğünü kaydetti.
"KEREM AKTÜRKOĞLU MERTENS'İ DÜŞÜNECEK"
Galatasaray ile Alanyaspor arasında büyük bir sıklet farkı olduğunu kaydeden Rıdvan Dilmen, Zaha ve Mertens'e övgüler yağdırdı.
Zaha'nın hazır duruma geldiğini ve çok iyi oynadığını söyleyen ünlü yorumcu, Okan Buruk'un 10 numara pozisyonunda Mertens'i oynatması gerektiğini bildirdi.
Kerem Aktürkoğlu'na da değinen Rıdvan Dilmen, milli futbolcunun artık Mertens'i düşüneceğini belirtti.
RIDVAN DİLMEN'DEN LİDERLİK İDDİASI
Öte yandan Dilmen, Okan Buruk'un bu sezon kafasını karıştıran iki futbolcunun Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech olduğunu kaydetti.
Rıdvan Dilmen son olarak liderlik iddiası ortaya attı. Ünlü yorumcu, ilk yarının liderini Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin belirleyeceğini öne sürdü.
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması, 24 Aralık Pazar günü oynanacak.
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