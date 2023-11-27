Fenerbahçe bu sezon bir ilki başardı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 07:56

Güncelleme: 27.11.2023 - 08:02

Karagümrük'ü evinde 2-1 yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk defa ilk yarısında soyunma odasına yenik girdiği bir maçı galip tamamladı.

Sezona inanılmaz bir başlangıç yaparak üst üste 19 resmi maç kazanan sarı-lacivertliler, 20. maçında Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Spartak Trnava'ya da yenilmişti.

Söz konusu 2 karşılaşmada da soyunma odasına mağlup giren sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrılmıştı.

Fenerbahçe, habere konu maçlar dışında ligde Antalyaspor ve Avrupa'da Twente maçlarında skor olarak geri düşse de soyunma odasına mağlup girmemişti.