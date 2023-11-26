3 puan Dusan Tadic'ten: Fenerbahçe evinde hata yapmadı! Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük

Yayınlanma: 26.11.2023 - 18:04

Güncelleme: 26.11.2023 - 21:04

Süper Lig'in 13. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Alpaslan Erdem'in yönetimindeki Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken golleri; 48. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 58. dakikada yine Dusan Tadic kaydetti.

Konuk ekip Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 39. dakikada Can Keleş kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürürken, Fatih Karagümrük 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u ağırlarken, Fatih Karagümrük sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük

90' Hava topu mücadelesinde ortalık gerildi devamında Samet Akaydın sarı kart gördü.

90' Nazım Sangare uzaklardan şansını denedi ancak top üstten auta çıktı.

90' Cengiz Ünder, oyun durmuşken topa müdahale ettiği için sarı kart gördü.

88' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Dusan Tadic giren oyuncu Joshua King.

87' Dusan Tadic, Kevin Lasagna'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

82' Ibrahim Dresevic yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

80' Fenerbahçe kontra atağa çıktı ancak Batshuayi'nin pasını kontrol etmeye çalışan Szymanski topu kaybetti.

77' Karagümrük'te oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Davide Biraschi, Can Keles ve Marcus Rohden giren oyuncular Serdar Dursun, Nazim Sangare ve Kevin Lasagna oyuna girdi.

74' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Dzeko ve İrfan Can giren oyuncular Batshuayi ve Cengiz Ünder.

69' Karagümrük'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Sofiane Feghouli giren oyuncu Stefano Sturaro.

68' Sebastian Szymanski, Can Keleş'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

58' GOL |Sağ kanattan bir anda kontra atağa çıkan İrfan Can pasında Szymanski'yi buldu. Szymanski'nin pasında Dusan Tadic topu boş ağlara gönderdi.

55' VAR kontrolünün ardından karar değişmedi maç tekrardan başladı.

54' Arda Kardeşler, penaltı için VAR ile konuşuyor.

53' Pozisyonun devamında Karagümrük kontra atağa çıktı ancak Samet topa müdahale etti. Daha sonrasında yardımcı hakem ofsayt için bayrağını kaldırdı.

52' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak İsmail'in pası savunmadan sekti.

50' Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan topu getiren Valentin Eysseric'in pasında Güven'in köşeye vuruşunu Livakovic güçlükle çıkardı.

48' GOL | Fenerbahçe, Dusan Tadic'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

47' Matias Dituro, yaptırdığı penaltıdan sonra sarı kart yedi.

46' Fenerbahçe penaltı kazandı. Crespo'nun ortasında İrfan Can topa yükseldi ve kafayı vurdu. Boşa çıkan kaleci Matias Dituro, İrfan Can'a yumruk attı ve penaltıyı kazandı.

45' Miguel Crespo, Güven Yalçın'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' GOL | Kontra atağa çıkan Karagümrük'te savunma arkasına koşu gösteren Güven Yalçın pasında Can Keleş'i buldu. Livakovic'i çalımlayan Can düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

35' DİREK! Szymanski'nin kullandığı serbest vuruş üst direkten geri döndü.

34' Fenerbahçe çok tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı Federico Ceccherini ise Szymanski'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

21' Fenerbahçe sağ kanattan İrfan Can ile hızlı geldi ancak son pasta Tadic için hızlı bir pas attı top kaleci Matias Dituro'da kaldı.

20' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak Ferdi'nin pasında savunma topu son anda uzaklaştırdı.

17' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak Szymanski'nin ortasında savunma son anda topu uzaklaştırdı.

13' Sebastian Szymanski'nin ceza sahasının sol tarafından yaptığı vuruş uzak köşeden auta çıktı.

7' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi ancak Mert'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.