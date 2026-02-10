Spor yazarları Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Oynarsa Trabzon'da maçı tamamlayamaz'

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nin 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte spor yazarlarının yorumları:

'YILDIZLAR OYUNUN BELLİ ANLARINDA SAHNE ALDI'

Hilmi Türkay: "Karşınızdaki takım yıldızlar topluluğuysa ne kadar ayakta kalmaya çalışıp oyununu bozmak isteniz dahi bunu başaramazsınız. Canlı örnek F.Bahçe-G.Birliği maçı. Yıldızlar oyunun belli anlarında sahne aldı ve attıkları gollerle maçı erken bitirdi. Gözlerimiz elbette fantastik transfer Kante’nin üzerindeydi. Kumaşı belli. “Neden vasat oynadın?” demeye hakkımız yok. İlk 90 dakikasına çıktı. Yolu uzun. Talisca, Asensio keyif veriyor. Kerem adına sevindim. Üzerindeki ölü toprağını attı. Oğulcan kardeşimi alkışlıyorum. Ailesine böyle bir çocuk yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Sahalarımızda ender rastladığımız bir harekete imza attı. Golle karşı karşıyaydı, yerde yatan F.Bahçeli futbolcuyu görünce topu dışarı gönderdi. Unutmayın sağlık her şeyden önemli." (Cumhuriyet)

'KEYİF VEREN TEMPO GELECEKTİR'

Gürcan Bilgiç: "Peş peşe gelen üç gol, "Takıma santrfor almadılar" eleştirisi bölümüne "sus" işareti de yaptı. Üç günlük maç serilerine bir haftalığına ara verip, biraz nefes alma; tatil yapma fırsatı da bulacaklar. Oyunun temposunun düşüklüğü Kadıköy'deki üstelik Kante'li bir maç için yeterli değil elbette. İşin soyunma odası bölümünde, "üç puanla bitirelim, sağ salim Trabzon'a hazırlanalım" aklı da vardır. Kazanmaları gerekiyordu, kazandılar. Cherif ortama adım attı, merkezde açtığı alan, son 10 dakikada etkili şutları getirdi. Keyif veren tempo gelecektir." (Sabah)

'FENERBAHÇE GOL ATMA KONUSUNDA PROBLEM YAŞAMIYOR'

İlker Yağcıoğlu: "Üç santrforun birden takımdan ayrılması taraftarda bir tedirginlik yaratmış olabilir ama görünen o ki Fenerbahçe gol atma konusunda ciddi bir problem yaşamıyor. Özetle Fenerbahçe, üç puanı aldı, zirve takibini sürdürdü ve Galatasaray'ın rahatlamasına izin vermedi." (Takvim)

'TEDESCO İYİ DÜŞÜNMELİ'

Ömer Üründül: "Kante adeta yürüyerek oynadı. Herhalde ısınma döneminde. Çünkü çok kariyerli ve önemli oyuncu. Kısa sürede gerçek gücünü gösterecektir. Mert Müldür iyi çalıştı, Guendouzi gerçek bir profesyonel. Kerem attığı 2 golle moral kazandı. Oosterwolde genel olarak potansiyel bir kırmızı kart futbolcusu… Tedesco iyi düşünmeli. Oynarsa Trabzon'da maçı tamamlayamaz. Üstüne basa basa bir daha iddia ediyorum; Talisca'dan santrfor olmaz. Cherif için kısa sürede bir görüş veremem." (Sabah)