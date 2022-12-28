Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını yorumladı: 'Fenerbahçe Muhammed Ali gibi'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:23

Spor yazarları Fenerbahçe'nin kendi sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadeleyi kaleme aldı.

Spor yazarlarının görüşleri şu şekilde:

UĞUR MELEKE: "Fenerbahçe sahaya aynen Ekim-Kasım’daki gibi dizildi, Arao stoperlerin arasına girdi ama iki bek de özgürdü sarı lacivertlilerde. Böylece hücumu yedilediler, “artı bir” yarattılar. Ligin isabetli şut rekorunu kırdıkları ilk 45 dakikada da neredeyse tüm aksiyonların içinde bekler başroldeydi zaten. Dün Fenerbahçe’nin hücum aksiyonlarının başrolündeki Ferdi-Samuel’in yanı sıra sakatlıktan çok enerjik dönen King’in ve hangi kanada geçerse hareketliliğiyle o çizgiyi aktive eden Diego Rossi’nin performanslarının da altını çizmek gerek." (Hürriyet)

"FENERBAHÇE MUHAMMED ALİ GİBİ"

ŞANSAL BÜYÜKA: "Fenerbahçe uzun süredir unuttuğu “önde baskıyı” Hatay maçında hatırlayınca, rakibin tehlike bölgelerinde çok top kaptı, iki gol attı, yakalayıp atamadıklarıyla belki de sezonun en farklı ilk yarı sonucunu kaçırdı. Fenerbahçe’de çok önemli iki oyuncu var. Biri Ferrari Ferdi... Adamın sağı-solu yok. Makas atmıyor. Zaman kaybetmiyor. En hızlı, en kestirmeden, en çabuk şekilde takımı öne ve gol pozisyonuna taşıyor. Çok önemli ikinci futbolcu; Arao... Gösterişsiz ama çok katkı vererek oynuyor." (Milliyet)

ENGİN KEHALE: "İstek, yetenekten daha güçlü olmalıdır... Bu cümle, unutulmaz boksör Muhammed Ali’ye ait. Ayrıca Jorge Jesus’un Fenerbahçe’sini tanımlayan cümlelerden biri. 2022-2023 model sarı lacivertlilerde istek, yetenekten her zaman daha güçlü. Jorge Jesus’un takımı da bir boksör gibi aslında. Rakibi ringin köşesine sıkıştırdığında, sağlı sollu yumruklarla iyice hırpalamayı başarıyor. Sarı lacivertliler maç boyunca kendi oyununu çok güçlü oynadı. Kasımpaşa maçından sonra (ki 16. dakikada rakip 10 kişi kalmıştı) en yüksek topa sahip olmayı yakaladılar. Hem de rakipleri ligin en çok pas yapan 4., en çok topla oynayan 7. takımı iken." (Hürriyet)

"GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANACAK"

ERMAN TOROĞLU: "Fenerbahçe ve seyircisi Giresun ile Trabzon maçlarının etkisinde kalmıştı. İlk 10 dakika futbolcular ısınana kadar bu iş görülüyordu. Ama bildiğimiz F.Bahçe sonrasında sahaya geldi. Nasıl mı? Özellikle hücum pres yaparak. Bu kolay iş değildir. Fenerbahçe sahada zaman zaman bayağı iyi iş yapıyor. Göze hoş gelen pozisyonlar üretiyor. Tabii ki böyle oyunla zevk verirsiniz ama riskleri de var. Gülü seven dikenine katlanacak." (Sabah)

AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe, sıkıntılı geçirdiği son 2 maç sonrasında tekrar eski haline dönüverdi. Özellikle bir ilk yarı oynadılar ki biz seyrederken yorulduk. Sağdan Osayi soldan Ferdi, Rossi… Hepsi Hatay'a çöktüler. Önce Ferdi'yi kutlamak gerek. Her maç çok iyi oynuyor. Şu anda Türk futbolunun göz bebeği durumunda. 90 artıda bile depar atacak gücü ve ters pas verecek oyun görüşü var. Ne olursa olsun Fenerbahçe istediğinde, hele rakip biraz kendisine göre zayıfsa boğuveriyor." (Sabah)