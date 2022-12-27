Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk'

27 Aralık 2022 Salı, 23:22

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4-0'lık Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaleyi bulan şutların öneminden bahseden Jesus, "Oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandılar, takımlarını desteklediler. Üst üste 2 yenilgiye rağmen yapabileceklerimize inandılar. 4 attık ama 6-7 olabilirdi. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. 15 şutun 4'ü gole dönüştü" dedi.

Jesus, galibiyetle dönmek istediklerini söyleyerek ,"Çok pozisyon ürettik. İyiydik. Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk. Döndük" diye konuştu.

TARAFTARA YENİ YIL MESAJI

Yeni yıldan mutluluk beklediğini dile getiren Jesus, "Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Mutluluk demişken umarım neşe, mutluluk dolu bir yıl olur. Biz de mutlu sona ulaşırız" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara yeni yıl mesajı gönderen Portekizli hoca, "Taraftarlarımıza ne diyeceğimi bilemiyorum. Her zaman yanımızdalar. Ben buraya ilk geldiğimde andan itibaren bana destek verdiler. Biz acı çekerken acı çektiler, mutluyken mutlu oldular. Biz birlikteyiz. Fenerbahçe'nin başarılarıyla dolu bir yıl diliyorum" dedi.