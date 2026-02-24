Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı: 'Tedesco resmen iki puanı hediye etti'

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile zirve yarışında puan eşitleme fırsatını kaybetti. Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

'SÖYLENECEK TEK SÖZ: YAZIK!'

Hilmi Türkay: "Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa da olamazsa da Kasımpaşa maçının hikâyesi eminim ayrı bir yer tutacak. Sarı-Lacivertliler karşılaşmaya öyle bir başladı ki sanki Galatasaray’ın mağlubiyetinden haberleri yok gibiydi. Vasat bir ilk yarının ardından ikinci devreyi tamamen kontrolünde tutan F.Bahçe kayda değer çok pozisyon bulamadı açıkçası... Ta ki 90+5’te “Matador” Asensio’nun golüne kadar. Kadıköy yıkılıyordu, o an için G.Saray’la puanlar eşitlenmişti, şampiyonluk şarkıları söyleniyordu... Ama 90+11’de sanki kader ağlarını ördü, olmaz denilen oldu, Kasımpaşa skoru 1-1 yaptı. Söylenecek tek söz: Yazık!" (Cumhuriyet)

'‘İSTİKRAR’ DAHA ÖNEMLİ BİR KAVRAM'

Uğur Meleke: "Tedesco ilk devrede işlemeyen düzenini ikinci yarıda değiştirdi, 3-4-1-2’ye döndü. Savunmayı Yiğit-Guendouzi-Mert ile kurdu, bekleri Levent ve Semedo’yu yukarıda konumlandırdı. Nene’yi önce Talisca’nın yanına koydu, 75’ten sonra da sol kanat bek yaptı. 90+5’te Nene’nin asisti, Asensio’nun volesiyle golü buldu ama koruyamadı skoru. Tabii ki bu tablonun temelinde birçok teknik detay var ama ben manşete ‘ritim duygusu’nu koyarım. Tedesco’nun Trabzon’da oyun, oyuncu ve diziliş (4-3-1-2) seçimi çok başarılıyken, Nottingham önünde ayarlarla aşırı oynaması ritim kaybettirdi Fenerbahçe’ye. Futbolda ‘rotasyon’ da gerekli elbette. Ama ‘istikrar’ daha önemli bir kavram." (Hürriyet)

'KAZANMAYA PENÇEYİ TAKTIKTAN SONRA DAKİKA SAYMAK NEDİR?'

Gürcan Bilgiç: "'Kırılma' maçında, 10 kişi kalmış rakibine topu ikram etmek sadece Fenerbahçe'nin hikâyelerinde yer alan bir ayrıntı. Milyonlarca taraftarın bu kadar transfere, eline gelen fırsatlara rağmen "Acaba" diye bakmalarının nedeni de bu. Sakarlığı ile meşhur defans hattının, tamamen sakatlanıp değişmesi ile birlikte dengenin bozulduğunu söyleyeceklerdir. Doğrudur da. Ama mucizeyi yaratıp, kazanmaya pençeyi taktıktan sonra dakika saymak nedir? Tedesco'nun çok beğendiği Mert Müldür, üç gün önce arka direkte rakibine kafayı vurduruyor, dün de son saniyede. Çağlar, Skriniar'ın sakatlandığı dönemde arka adalesini tutup, çıkıyor. Nasıl güveneceksin bu oyuncularla yol yürüyeceğine." (Sabah)

'TEDESCO RESMEN İKİ PUANI HEDİYE ETTİ'

Halil Özer: "Eğer iyi giden kadroyu gereksiz yere bozarsan, takımla oynarsan, macera ararsan bu kayıp puanların suçlusu tabii ki Tedesco olur. Yeri geldiğinde hakkını veriyoruz ama bu sefer hoca resmen iki puanı hediye etti. Musaba son derece etkisiz. En azından Nene bir şeyler yaptı. Çabaladı. Ama Musaba kötünün kötüsüydü. Fenerbahçe’den iki maçtır alışkın olmadığımız performanslar izliyoruz. Eğer sen Fenerbahçe isen artık 10 kişilik rakibinden o golü yemeyeceksin. Hatta tabiri caizse öleceksin yine yemeyeceksin. Önce Mert Müldür rakibin topu indirmesine izin verdi, ardından sahanın yıldızı Guendouzi stoper olmadığı için hamleyi çözemedi ve rakibinin önüne geçemedi. Ve sonuçta Fenerbahçe hak ederek iki puanı kaybetti." (Milliyet)

'TALİSCA'DAN SANTRFOR OLMAZ'

Ömer Üründül: "Tedesco, o kadar büyük yanlışlar yapıyor ki inanılır gibi değil… Nottingham maçından sonra TRT'deki programımda kendisini yoğun bir şekilde eleştirdim. "Eğer Talisca, Asensio ve Kante birlikte oynarlarsa Kasımpaşa karşılaşması da çok zor geçer, puan kaybı olur" dedim. Çok önemli bir yanlış var. Talisca'dan santrfor olmaz. Bunu ben değil herkes söylüyor. Dün yine hiçbir şey yapmadı. Eğer genç santrforuna güvenmiyorsan ki olabilir, kendisine sorulması lazım, "Milli takımımızın santrforu kim!" Tamam nokta santrfor değil ama Kerem Aktürkoğlu oynar. Mert Müldür'ün girmesi gerekirken oyuna Kante'yi alıyor. Aslında Mert'in orjininde stoperlik de var. Mourinho'nun zamanında bile çok defa bu bölgede oynadı. Sonra bana göre takımın en iyisi Levent'i oyundan çıkardı. Bu da büyük hata…" (Sabah)