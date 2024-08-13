Jose Mourinho, Fenerbahçe ile bir ilki yaşadı!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 23:37

Güncelleme: 13.08.2024 - 23:43

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;

TOTTENHAM DÖNEMİ

Maccabi Haifa - Eledi

Lokomotiv Plovdiv - Eledi

Shkendija - Eledi

ROMA DÖNEMİ

Trabzonspor - Eledi

FENERBAHÇE DÖNEMİ

Lugano - Eledi

Lille - Elendi