Jose Mourinho, Fenerbahçe ile bir ilki yaşadı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki altıncı ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.
Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;
TOTTENHAM DÖNEMİ
Maccabi Haifa - Eledi
Lokomotiv Plovdiv - Eledi
Shkendija - Eledi
ROMA DÖNEMİ
Trabzonspor - Eledi
FENERBAHÇE DÖNEMİ
Lugano - Eledi
Lille - Elendi
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