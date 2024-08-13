Jose Mourinho, Fenerbahçe ile bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki altıncı ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 23:37
Jose Mourinho, Fenerbahçe ile bir ilki yaşadı!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;

TOTTENHAM DÖNEMİ

Maccabi Haifa - Eledi

Lokomotiv Plovdiv - Eledi

Shkendija - Eledi

ROMA DÖNEMİ

Trabzonspor - Eledi

FENERBAHÇE DÖNEMİ

Lugano - Eledi

Lille - Elendi


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