Spor yazarları Fenerbahçe - Stuttgart maçını değerlendirdi: 'Geçilmez, taviz vermez, pes etmez bir Fenerbahçe'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart ekibini 1-0 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe - Stuttgart maçını değerlendirdi.

"SAVAŞAN FENERBAHÇE"

Hilmi Türkay: Kim ne derse desin tüm camia ve taraftarlar koşan, isyan eden, savaşan bir Fenerbahçe izlemek istiyor. Stuttgart maçında bunu her zerresine kadar gördük. Özellikle Skriniar, Edson, İsmail ve Nene isyan edip, takımı ateşleyen isimlerin başında geliyordu. Tedesco takıma ısınıyor, oyuncular ona inanıyor. Sarı-Lacivertliler dersine iyi çalışmış, Stuttgart’ın fazla etkili olmasına müsaade etmediler. Oyun birden değişmeyecek, zaman lazım elbette ama gelişecek, daha iyi olacak gibi duruyor. Kerem müthiş mücadele etti, penaltı golüyle 3 puanı getirdi. Ederson ile Jhon Duran’ın dönüşü olumlu gelişme, kadro kaliteli hale gelip genişliyor. Hakemi yazmadan olmaz... Maça damga vurdu, kararlarıyla Fenerbahçe’nin sinir uçlarını kaşıdı. Her şeye rağmen Avrupa’da 3 puan çok iyi. Şimdi gözler kritik Gaziantep deplasmanında. (Cumhuriyet)

"AVRUPA'DA FARKLI OYNUYOR"

Uğur Meleke: Fenerbahçe'de 9 resmi maça çıkan Tedesco bunların 5’ini kazandı, Dinamo Zagreb yenilgisi, Kasımpaşa-Alanya-Samsun beraberlikleri ve kötü oyunlar da var karnesinde. Ancak Nice ve Stuttgart maçlarına bakarak rahatlıkla şunu söylemek mümkün: Fenerbahçe Avrupa’da farklı oynuyor.

Fenerbahçe Avrupa’daki 2 sükseli galibiyetinde lider Skriniar başrolde. Dün de penaltıyı kazandı Slovak kaptan. Nene çok çalışkan. Kerem gollerini sürdürüyor. Ayrıca Tedesco’nun yeni orta sahası da her geçen gün verimliliğini artırıyor: Dün mücadeleleriyle İsmail-Edson ve kalitesiyle Asensio yine iyileri arasındaydı sahanın. Sarı lacivertlilerin fonksiyonsuz Amrabat-Fred-Szymanski orta sahasından böyle bir üçlüye geçişi son derece olumlu. (Hürriyet)

"TEDESCO'YA TAM NOT"

Ömer Üründül: Öncelikle Tedesco dün ilk defa benden tam puan aldı. Nihayet Talisca'yı kulübeye çekti, şart olan sağlam Alvarez-İsmail ikilisini orta sahada görevlendirdi. Taktik olarak da rakibe boşluk bırakmayan, alan daraltan savunma fırsat buldukça da hücum girişimlerinin işlerlik kazanması. Bir de skor avantajı yakalanınca daha elverişli bir ortam oluştu.

İkinci yarıda rakibin daha yüksek tempo ile baskı uygulayacağı belliydi. Ama seyircinin de itici gücü ile futbolcular sınırsız enerjileri gündeme getirerek alışılmış fizik gücü eksikliklerini en aza indirdiler. Ve sonuçta da çok önemli ve takıma öz güven kazandıracak 3 puan geldi.

Tedesco'nun değişiklikleri de yerindeydi. Girenler de zaten son bölümde faydalı oldular. (Sabah)

"GEÇİLMEZ, TAVİZ VERMEZ, PES ETMEZ BİR FENERBAHÇE"

Halil Özer: İlk yarı enteresandı. Peki neden? Çünkü Fenerbahçe’yi bu sezon ilk kez bu kadar kontrollü ve taktik disiplin içinde gördük. Sanki Tedesco herkese ev ödevi vermiş ve onlar da evde bu ödevleri ezberlemiş gibiydi. Bir tek hata yapmadılar. Rakibe tek bir gol pozisyonu vermediler.

İkinci yarı farklı geçmedi. Müthiş bir savunma anlayışı ve disiplinli futbol. Alman futboluna karşı bire bir Alman futbolu ile karşılık verdi Fenerbahçe. Ama şu var ikinci yarı öyle bir futbolcu çıktı ki sahneye inanılmaz bir mücadele örneği sergiledi. Meksikalı Alvarez ilk yarı zaten kötü değildi ama 2. yarı 45+7 dakika neredeyse canını ortaya koydu.

Meksikalı gazeteci bir arkadaşım var. Bundan bir ay önce onunla konuşmuştum. Ona Alvarez’i sordum. “Manyağın teki” demişti. Bu yorumu dün daha iyi anlamış olduk. Tabii savunma katkısı müthiş olunca Skriniar ile Jayden da inanılmaz rahatladı. Tabii bu isimlere İsmail’i ekleyince ortaya geçilmez, taviz vermez, pes etmez bir Fenerbahçe çıktı. (Milliyet)