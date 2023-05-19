Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Jesus başardı!'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 09:55

Güncelleme: 19.05.2023 - 09:59

Fenerbahçe, kendi evinde ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları dev maçı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Fenerbahçe ile Galatasaray arasında uzun soluklu bir sezon yaşadık. Galatasaray mutlu sona yakın. Fenerbahçe her sezon başı transferleriyle favori gösteriliyordu. Nedense filmin sonu hep hayal kırıklığıyla bitti. Yine öyle olacak görünüyor. Çok transfer çözüm değil. 20 oyuncu alacağınıza 4-5 iyi transfer yapsanız sorun olmaz. Fenerbahçe bu inadından vazgeçmedi. Hep alalım zihniyeti. Alınanları görüyoruz, çoğu kalitesiz. Takımda kaç yıldız var? Başkan Ali Koç tecrübesizliğini üzerinden atar dedik. Koç hep aynı. Şimdiden çevresine yeni sezon için 8-9 transfer yapacağını söylüyormuş. Jesus başarılı oldu mu tartışılır. Bence hayal kırıklığı yarattı. Gardı erken düştü. Keşke son haftalarda gelen fırsatları takımıyla geri çevirmeseydi. Jesus, Fenerbahçe’yi tanıyamadı, futbolcular formanın ağırlığını kaldıramadı. 3-1 kazanılan Trabzon maçı için söylenecek pek bir şey yok. Bu saatten sonra futbolu sorgulamak istemiyorum. Tribünlerin hâkimi olan taraftar topluluğu istediğini söylemekte haklıdır." (Cumhuriyet)

"KRİTİK BİR GALİBİYET"

Uğur Meleke: "Fenerbahçe açısından dünün sanırım en önemli konusu formasyondu. Jorge Jesus bu sezon ligde-Avrupa’da tüm kritik maçlara ısrarla 3-4-3 dizilişiyle çıkmış, özellikle Süper Lig’de derbilerde kötü sonuçlar almıştı. Portekizli teknik adam dün klasik 4-4-2’yi tercih etti, kanatlarda kullandığı dört oyuncudan da iyi verim aldığı söylenebilir. Ferdi asist yaptı, Peres gol attı, Arda da her hücumun içinde vardı yine. Giresun maçında İsmail-Mert ikilisinin oyuna katkısı kısıtlı kalmıştı, dün 11’de başlayan Zajc da asist yaptı derbide. Bence Galatasaray artık şampiyonluk kupasının kulpundan sıkıca tuttu, ancak Fenerbahçe ikinci basamak güvenliği için kritik bir galibiyet aldı dün." (Hürriyet)

"ARDA SAVAŞA DA HAZIR OLMALI"

Attila Gökçe: "Arda Güler’in Batshuayi’ye yaptığı akıllı asist alkışı hak ediyordu. Genç yıldız adayının topla buluşup kendi çevresinde dönerken Batshuayi’nin önüne attığı derin pas nefis bir asiste dönüştü… Sonrasında da Arda’nın aynı verimlilikte oyunu sürdürdüğünü gördük. Evet Arda Güler artık Fenerbahçe’nin as oyuncularından biri. Oynasa da oynamasa takımda yeri olan biri.. Hele arkadaşlarının da duran topları ona kullandırması oyuna katılan farklı bir güzellik. Şimdi kimse darılmasın, aklımdakini yazmalıyım: Arda Güler biraz daha sert ve mücadeleci oyun karakteri kazanmalı.. Hatta arada sarı kırmızı kartlar da görebilmeli. Onun savaşçı ruhu kazanması için hocası ve arkadaşları yardımcı olacaklardır." (Milliyet)

"SEZONUN EN İYİ FUTBOLU OLABİLİR"

Nihat Kahveci: "Net ve haklı şekilde, üçü de muhteşem gol ve asistlerle kazandı Fenerbahçe. Taraftara sezonun belki de en iyi futbolu futbolunu izleterek, keyif alarak 3 puan aldılar"