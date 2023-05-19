Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Bjelica'yı gönderin!'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 09:22

Güncelleme: 19.05.2023 - 09:32

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Spor yazarları, dev maçı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Lemi Çelik: "Fenerbahçe sahasında galibiyeti hak eden bir futbol sergiledi. Kolektif ve takımı oyununu Türkiye’de en iyi uygulayan takım kuşkusuz F.Bahçe. Giren ve çıkan isimler dahil tam kapasiteyle taktik ve oyun disiplini içinde ortaya üst düzey bir mücadele örneği koydular. Trabzonspor’da ise teknik direktör Bjelica’yı hemen gönderin! Bırakın hocalığı, futbolcudan da anladığını sanmıyorum. Bu kadroyla 3-5-2 oynayamayacağını göremiyorsa, 3’lü stoperde Eren, Bartra ve Hüseyin’in hiç oynayamayacağını anlayamıyorsa, elindeki en iyi isimler Trezeguet ile Gomez’i kulübede oturtuyorsa, Bjelica maça yenilmek için çıkmıştır! Bjelica, oyuncuların hangi özelliklerine göre hangi mevkide performans ortaya koyacağını anlayamıyor. Orta 5’linin sağına Visca ile soluna Larsen’i koyarsan 3 değil en az 5 yersin! Trabzonspor’un hocası, hem yanlış kadro çıkararak hem de yanlış taktik uygulayarak F.Bahçe’ye büyük moral verdi. Trabzonspor’da yeni gelen başkan, yönetim ve Bjelica ortaya bir sinerji koyamadı. Trabzon futbol kültürü ve felsefesinden uzak, ruhsuz, amaçsız bir ekip yaratıldı. Önceki yıl çok iyi takım ruhuna sahipken, şampiyonluk gelmişken, bu sezon Trabzon futbol kültüründen ve değerlerinden uzak bir Trabzonspor’u izlemeye devam ediyoruz. Hâl böyle olunca alınan sonuçlar da gayet doğal!" (Cumhuriyet)

"KADIKÖY'Ü LABORATUVAR YAPTI"

Uğur Meleke: "Trabzonspor taraftarını elbette nisanda tüm hedeflerden kopulması, bir sezonda iki başkan ve üç teknik adamla çalışılması üzüyordur. Ancak bu tarz dip yapılan sezonların ve ilkbaharda hoca değiştirmenin ufak da olsa bir avantajı olabiliyor: Göreve yeni gelen teknik adamın üzerinde netice baskısı olmuyor. O da haliyle sezonun kalan maçlarında tüm denemeleri yapıyor ve müsabakaları 2023-24 sezonunun hazırlık evresi gibi kullanıyor. Bjelica’nın şu anda Trabzonspor maçlarına bakış açısı bence bu. Dün de Kadıköy’de sahada deyim yerindeyse “deneysel bir Trabzonspor” vardı. Bjelica, Ülker Stadı’na adeta bir laboratuvar kurdu. Yastığa başını koyup hayal ettiği karışımları denedi Kadıköy’de." (Hürriyet)

"ANLAŞILAMAZ BİR KURGU"

Attila Gökçe: "Trabzonspor yanlış ve anlaşılmaz takım kurgusuyla en önemli gol umudu olan Umut Bozok’u devre dışı bırakmıştı adeta… Top alamıyor, gelişen ataklarda pozisyonun içinde yer alamıyordu Umut. Yine de bir penaltı kazandı Trabzonspor. İlk yarıda oynatılmayıp neden sonra sahaya sürülen Trezeguet golünü atıverdi. Abdülkadir Ömür, Hamsik, Visca gibi takımın klas ayakları, Bjelica’nın karmaşık oyun kurgusu yüzünden işe yaramaz elemanlara dönüşmüşlerdi. Siopis’in de bu hengamede şaşkınlıktan oynayamadığını düşündük." (Milliyet)

"GİTMEK İSTEYENE YOL VERİN"

Cemal Ersen: "Trabzonspor’un yarım saat baskıdan kurtulamadı. Bjelica’nın savunma kurgusu ise herkesi şaşırttı. Tamam rakibe önlem almayı anlarım da, bunu 5 kişi ile ve garip tercihlerle yapması ilginçti. Ne denedi, ne hedefledi kimse çözemedi. Bu süreçte iyice geriye yaslandı ve orta sahayı geçemedi bordo-mavili ekip. Çıkarken çok pas hatası yaptı. İlk tehlikesini ise 31. dakikada Hamsik ile yarattı. Beş dakika sonra bu kez Larsen arka direkte bomboş pozisyonda topu dışarı attı. Abdülkadir Ömür, Visca, Doğucan beklenenin çok gerisinde kaldı. Siopis tek başına direnmeye çalıştı. Başkan Ertuğrul Doğan’a naçizane bir önerim var; bu takıma yürekten bağlı futbolcuları bir kenara koyun. Gitmek isteyen kim varsa yol verin. Başta da büyük umutlarla getirdiğiniz Bjelica’ya! Kalırsa sadece takımın değil, şehrin de kimyasını bozacak çünkü." (Milliyet)