Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Maçın hakemi ne yaptı dün gece?'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi.

'YORUM YAPMAK İÇİN DAHA ERKEN'

Hilmi Türkay: "Tedesco’nun oyun anlayışını merak ediyordum. Okay kırmızı görene kadar pek dişe dokunur bir F.Bahçe izlemedik. Üstüne üstlük, Trabzonspor’un verilmeyen bir golü vardı bu bölümde. Faul kararı doğruydu. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer karşısında F.Bahçe iştahlıydı ama girdiği pozisyonları gol yapamadı. Son dakikalar Trabzon’un golü bulması işten bile değildi. Tedesco’ya yorum yapmak için daha erken." (Cumhuriyet)

'VAR'IN HAKEMİ ÇAĞIRMASI SKANDAL BİR KARARDIR'

Ömer Üründül: "Az kalsın Trabzonspor cezayı kesiyordu. Eğer güçlü bir rakip karşısında deplasmanda oynuyorsanız 20. dakikada 10 kişi kalmak çok zor bir iştir. Trabzonspor buna rağmen son dakikaya kadar mücadele etti. Maçın sonunda mutlaka VAR ve hakem ağır şekilde sorumlu tutulacak. Bana göre Okay'ın sorumsuzluğu da göz ardı edilmemeli. Trabzonspor'un Onuachu ile attığı golün iptali için VAR'ın hakemi çağırması skandal bir karardır. Hakem de ülkemizdeki baskı yüzünden bu karara uydu. Eğer cesur olsaydı bence hakem olurdu." (Sabah)

'MAÇIN HAKEMİ NE YAPTI DÜN GECE?'

Erman Toroğlu: "Maçın yorumunu yapalım diyoruz, sahada kalalım diyoruz, futbolun güzelliklerinden bahsedelim diyoruz, goller, şutlar, kurtarışlar diyoruz da diyoruz ama sonunda yine hakeme geliyoruz. Trabzon’un attığı gol, net gol. Onuachu kafaya çıkıyor, hiçbir faul hareketi yok, kollarından yükselmeye kalkıyor, Skriniar yükselemiyor. VAR hakemi devreye girip iptal ettiriyor. İşte hakemlik böyle bir şey. Maçın hakemi ne yaptı dün gece? Konu mankeniydi, esas oğlan, hani Türk filmlerinde olduğu gibi VAR hakemi Davut Dakul Çelik’ti. Ne yapalım olaylar bizi futboldan uzaklaştırıyor. Bu da bizim elimizde değil. Herkese hayırlı işler." (Sözcü)

'EKSİK KALANA KADAR FUTBOLUN DOĞRULARINI SAHAYA YANSITTI'

Olcay Çakır: "Kadıköy’de Trabzonspor adına mükemmel bir başlangıç vardı. Fatih Tekke’nin sistemi kusursuz işledi ve Onuachu golüyle meyvesini buldu. Ancak tertemiz gol, VAR marifetiyle iptal edildi. Kısa süre sonra Okay’ın atılmasıyla Trabzonspor 10 kişi kaldı. Tüm sıkıntılara rağmen Trabzonspor, Fatih Tekke ile oyun felsefesinden ödün vermedi. Israrla ayağa paslarla çıkmaya çalıştı. Eksik kalana kadar futbolun doğrularını sahaya yansıttı. Kadıköy’de güçlü rakibi karşısında iptal edilen golün psikolojisini de doğru yönetmeye çalıştı. Kadrosu sınırlı ve alternatifsiz olmasına rağmen üretmeye gayret etti. Bu çaba son derece anlaşılırdı. Galip sayılır bu yolda, mağlup denilebilir." (Fanatik)