Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını yorumladı: 'Sakın frene basma Ali Koç'

Yayınlanma: 27.07.2023 - 08:42

Güncelleme: 27.07.2023 - 08:42

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Zimbru'yu 5-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçını değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Tadic’e ayrı bir parantez açmak lazım. Ajax’tan 100+ gol ve 100+ asistle gelmiş ikonik bir oyuncunun, Fenerbahçe’yle siftahı bu kadar istekli yapması önemli. Sadece şu not sanırım Tadic’i özetleyebilir: İlk 10 dakikada oyunu hızlandırmak için biri soldan, biri sağdan iki taç kullandı Sırp futbolcu! İştahlı oyununu da asist ve şut pası katkılarıyla sürdürdü zaten." (Hürriyet)

"SAKIN FRENE BASMA ALİ KOÇ"

Tayfun Bayındır: "Dusan Tadic... Uzun yıllardır ligimizi izliyorum. Gördüğüm adı “ic” le biten en iyi isim Rapaic’ti. Fenerbahçe’nin yeni “ic”i Dusan onu da geçecek gibi görünüyor. Diğer yeniler Kent, Szymanski ve Djiku neden tercih edildiklerini net biçimde gösterdiler. Belki çok erken ama biz bu sene farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Bu çok net... Son sözüm Ali Koç’a... Sayın başkan sakın olaki dünkü maçtan sonra transferde frene basmayın... Bu takımın iki yıldıza daha ihtiyacı var. Mane’yi mi alırsınız Dominguez’i bilemem. Ama lütfen başladığınız mükemmel işi mükemmel sonlandırın. Çünkü ilk defa taraftarın istediği Fenerbahçe’yi oluşturuyorsunuz." (Milliyet)

"TABANCA GİBİ TAKIM YAPMIŞLAR"

Gürcan Bilgiç: "Gözler yeni kahramanlarda ama maçın mimarı aslında Ferdi'ydi. İlk üç golde top hep onun ayağına değdi. Attığı gol ise; "anlatılmaz, yaşanır"... Evet rakip zayıf. Ama her maçı zor yapan huyu vardır Fenerbahçe taraftarının. Kadıköy'ün rüzgarlarında sabırsızlık yönü var. Tadic'i gördükten sonra rahatladılar... Baktılar oyuncular nefes aldırmıyor karşı tarafa keyifleri yerine geldi. İlk golle birlikte her şeyin değişeceğinin farkındaydılar ve oyuncular da buna cevap verdiler. Dzeko'nun dördüncü goldeki asisti, bir pas nasıl böyle ölçülü ve kaliteli atılır rejisine girer. Geçen sezonun çizgi defansı olmadı hiç. Rakibi ofsayta düşürmek için de uğraşmadılar. Osayi, Djiku ve Ferdi'nin süratları, rakibin "sızma" seçeneklerini çıkmaza soktu. Yine Tadic'e dönelim. Çok konuşacağız O'nu. Ferdi ile ritim yakaladıklarını da gördük. Kent ile Osayi'de bu daha yok. Kadroya daha girecek oyuncular da olacak. Zamana ihtiyaçları var ama Koç-Kartal ikilisi "tabanca" gibi bir takım yapmışlar." (Fotomaç)

"KİMSE TOZ KONDURMASIN"

Faik Çetiner: "Çabuk oynayan, yaratıcı ayaklara sahip, takım uyumunu erken yakalamış Fenerbahçe’nin ilk 30 dakikada bulduğu gollerle maçın finalide belli olmuştu. İştahlı Fenerbahçe oyunun ikinci bölümünde hız kesmeyince golleri devamı, turunda sonu geldi. Kimse rakibin gücünü hesaba katıp, bu farklı galibiyete toz kondurmasın. İştahlı Fenerbahçe’nin bu sezon tribünleri keyiflendirecek birçok oyununa şahit olacağız." (Fanatik)

"ALİ KOÇ BU KEZ TUTTURMUŞ"

Bülent Tuncay: "Altı sene Aziz Yıldırım gibi bir başkanla yöneticilik yapan, altı senedir de başkanlık koltuğunda kendisi oturan Ali Koç, “Şimdiye kadarki en verimli transfer dönemiydi. Nokta atışlar yaptık” demişti. İsmail Kartal’ın sahaya sürdüğü kadroda 5 yeni transfer vardı ve maç başladığında Ali Koç’un neyi kastettiği anlaşıldı." (Karar)