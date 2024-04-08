Spor yazarları Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini yorumladı: 'Türk futbol tarihine utanç sayfası olarak kaydedilecek'

Yayınlanma: 08.04.2024 - 08:44

Güncelleme: 08.04.2024 - 08:44

Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında sarı-lacivertli ekip Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak sahadan çekildi. Spor yazarları olayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Türk futbol tarihine utanç sayfası olarak kaydedilecek bir gece yaşandı Şanlıurfa’da. Bu tabloda katkısı olan her bir kişi şunu unutmasın lütfen: Üzerinizde cumhuriyetin yüzüncü yılının ahı var..." (Hürriyet)

"BUNLAR KOLAY KARARLAR DEĞİL"

Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe kazanabileceği bir kupadan vazgeçti, ezeli rakibine hükmen yenilmeyi göze aldı. Bunlar kolay kararlar değil. Problem; ateşi söndürmek için çaba göstermeleri gerekenlerin, yangına benzin taşıması, kaosa izin vermesinde. Neredeyse tüm takımlar hakem kararlarından şikayetçi, adaletli olduklarına inanmıyor, değerlendirme toplantılarında itiraflar yaşanıyor. TFF Başkanı Büyükekşi ve MHK sanki hiçbir olmamış gibi, tek yorum yapmadı. Bu kez son 13 yılın özetinde, yaşananlarında, kazanılan – kaybedilen maçlarından birikenler, bu geceyi görmeyi nasip ettii. Gencecik çocuklar soyunma odasına giderken, koca koca adamlar hoplaya – zıplaya galibiyeti kutladı" (Fotomaç)

"SKANDAL BİR GECE YAŞADIK"

Levent Tüzemen: "Şanlıurfa'da Türk futbolu adına skandal bir gece yaşadık. 117 yıllık dev çınar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatıyla sahadan çekildi. Şimdi bu görüntüler Avrupa'da manşetlere bile taşınacak. Takımı sahadan çekmek sorunları çözer mi? Çözmez. Doğru yol karşılıklı oturmak, görüşmek ve eteklerdeki taşları dökmektir. Sayın Ali Koç hiçbir empati yapmadan Galatasaray yönetimini samimi ve ciddi bulmuyor. Hatta kötü kalpli olduğunu vurguluyor. Peki Ali Bey'in hiç mi hataları yok? Samimi ve ciddiyetsiz davrandığı durumlar yok mu? Kalben çok masum mu? Tehditle, şantajla, kavgayla çözüm üretemeyiz.Türk futbolunun sükunete, birliğe ve dostluğa acilen ihtiyacı var." (Fotomaç)

"HERKESİN PAYI VAR"

Erman Toroğlu: "Türk futbolu için kara bir gece ama bu kara gecede herkesin payı var. Bu olayda kimse masum değil. Maça çıkan da çıkmayan da yüzde 50-50 masum değil. TFF hiç masum değil." (Sabah)