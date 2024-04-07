Fenerbahçe sahadan çekilmişti: İşte TFF'nin maçla ilgili vereceği kararlar...

Turkcell Süper Kupa maçında Fenerbahçeli futbolcular sahadan çekilmişti. TFF'nin bundan sonra izleyeceği yol haritası 1 haftada tamamlanması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 21:46
Fenerbahçe sahadan çekilmişti: İşte TFF'nin maçla ilgili vereceği kararlar...
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin sarı lacivertli oyuncuların soyunma odasına gitmesi ve yarıda kalmasının ardından akıllarda TFF'nin yol haritası merak konusu oldu.

Öncelikle TFF, müsabaka görevlilerinin raporlarını bekleyecek (Futbol Müsabaka Talimatı Madde 26-3). Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulları'nın görev zamanı başlayacak (Madde 23-3). Disiplin Kurulları, Madde 22-a'ya göre hükmen mağlubiyet kararını verecek.

Ardından, bu kararı madde 26-1'e göre TFF Yönetim Kurulu onaylayacak.

Tüm bu süreçlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi İlgili Maddeleri

Madde 22 - Hükmen Yenik Sayılmalar

a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)

Madde 23 - Hükmen Mağlubiyet Sürecinde Uygulanacak usul ve sonuçlar

3) Bu talimatın 19. maddesi (Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması maddesi) kapsamı dışında kalan hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir.

4) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

Madde 26 - Müsabaka Sonuçlarının Tescili

1) TFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.

3) TFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.


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