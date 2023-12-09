Spor yazarları Galatasaray - Adana Demirspor maçını yorumladı: 'Bu maç normalde 7-2 bitebilirdi'

Yayınlanma: 09.12.2023 - 10:13

Güncelleme: 09.12.2023 - 10:13

Galatasaray, Süper Lig'de kendi sahasında ağırladığı ekip Adana Demirspor'u ile 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Galatasaray'ın ilk bir saatte sergilediği maaile hücum anlayışı, Postecoglou'nun sözlerini aklıma getirdi. 1-1’ken 9 kişi kalan ve buna rağmen savunmasını orta çizgiye çıkararak riskli bir futbol tercih eden Postecoglou’nun o eleştirilere yanıtı şu oldu: "Maç kaybedebiliriz ama karakterimizi kaybedemeyiz. Benim çalıştırdığım bir takım, savunmayı önde kurmadığı zaman beni vurun. Seyrantepe’de 45 dakika tamamlandığında toplam 3 gol, 19 şut ve 9 korner izlemişti sporseverler. Galatasaray ilk yarıyı büyük ölçüde domine etmesine rağmen Adana Demirspor sadece 2 kez faule başvurmuştu. Sadece futbol vardı sahada. Mertens oyundan çıkıp, Kerem Aktürkoğlu merkeze geçtiğinde Galatasaray’ın mekaniği bir tık aksadı. Mertens net bir bağlantı oyuncusu. Bence Kopenhag’da da Galatasaray’ın merkezde Mertens zekasına ihtiyacı olacak." (Hürriyet)

Erman Toroğlu: "Rams Park'ta iki tane futbol oynamak isteyen takım vardı… İkisi de oyunu güzelleştirmeye çalışıyor, haliyle iyi pozisyonlar oluyor. Galatasaray kazanmak istiyor ama aklı da Kopenhag'da… Adana Demirspor'un ilk yarının sonunda kazandığı penaltı, net bir penaltı pozisyonu. Sarı-kırmızılar zaman zaman iyi işler yaptı ama finali bitiremedi. Galatasaray, Kopenhag'ta öyle bir maça çıkacak ki Türk futbolu için de çok önemli. Haliyle futbolcu sahada iki tarafı düşünüyor. Galatasaray 'çok iyi kadro kurdum' diyor tamam da aylardır sol bek olayını halledemedi. Deniyorlar, deniyorlar olmuyor… O zaman da bu kadar etkili kadro kuruyorum demeyeceksin. Çünkü o tarafın kara delik. Başına ne geliyorsa oradan geliyor. Bakalım salı günü o sol tarafta kimi göreceğiz. Bu iş milli piyango gibi oldu!" (Sabah)

Serkan Korkmaz: "Son şampiyon ve bu sezonun da güçlü şampiyonluk adayı Galatasaray ve ligin afili takımlarından biri olan rakibi enteresan sol beklerle oynadılar. Bu kadar mı zor Süper Lig seviyesinde sol bek bulmak? Seksen küsür milyonluk ülkede altyapınızda oynayacak sol ayaklı bir tane bile savunmacı nasıl bulamıyorsunuz? Maçın ilk yarısı ezici bir Galatasaray üstünlüğü vardı ancak bu üstünlük skor tabelasına ancak 2-1'lik skorla yansıdı. Hakemle empati kurmaya çalışırken yoruldum ama bu maçı üstleriyle birlikte bir kez daha izlesin bence. Maçın ikinci yarısında aklı salı gününe meyillenen sarı kırmızılıların rakibi maça daha çok asılınca sıkıcı bir seyirlikten kurtulmuş olduk. Umarım Danimarka'da bulduğu her pozisyonu gole çevirir. Haydi Okan Hoca; bitir şu işi!" (Fotomaç)

Rıdvan Dilmen: "Kerem'in sol kanatta oynarken yaptığı koşuları Tete yapamıyor mesela. İlk 65 dakika itibariyle Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'e hayran kaldım. Benim izlediğim ve yazdığım şekle göre Galatasaray, 2-4-4 oynuyor. Bu maç normalde 7-2 bitebilirdi. Okan Buruk, skora bağımlı olarak oyuncu değişikliği değil direkt olarak kendi şablonuna uygun değişiklikler yapıyor. Galatasaray'ın hemen hemen her maçı taraftarlara ve izleyenlere çok zevk veriyor." (TV 8,5)