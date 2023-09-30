Zaha golle tanıştı: Galatasaray galibiyet serisini sürdürdü... Galatasaray 2-1 MKE Ankaragücü

Yayınlanma: 30.09.2023 - 18:24

Güncelleme: 30.09.2023 - 21:04

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile Tolunay Kafkas'ın yönetimindeki Ankaragücü karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadele Galatasaray, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi. Ev sahibi ekibin gollerini 56. dakikada Wilfried Zaha ve 71. dakikada Hayrullah Bilazer kendi ağlarına gönderdi. Konuk ekip Ankaragücü'nün tek golünü ise 48. dakikada Renaldo Cephas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 7. maçındaki 6. galibiyetini alan Galatasaray puanını 19'a yükseltirken, Ankaragücü 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Ankaragücü evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 2-1 MKE Ankaragücü

90' Karşılaşmanın sonuna 9 dakika ilave eklendi.

87' Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta Bahadır yine başarılı, korner. 86' Nihad Mujakic, Mertens'e yaptığı hareket sonucu sarı kart görüyor. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. 82' Galatasaray'da Abdulkerim Bardakçı ve Halil Dervişoğlu oyuna girerken, Lucas Torreira ile Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı. 82' Ankaragücü'nde Hanousek oyundan çıkarken Anastasios Chatzigiovanis oyuna dahil oldu. 80' Hızlı gelen Ankaragücü'nde Rodrigues, Efkan'ı gördü. Efkan'ın ayak içiyle uzak köşeye düşündüğü top dışarı gitti. 73' Galatasaray'da Mertens ve Sergio Oliveira, Tete ile Zaha'nın yerine oyuna dahil oldu. 71' GOL| Hakem Volkan Bayarslan, Boey'in çektiği şutta Hayrullah Bilazer'in müdahalesinde topun kale çizgisinden geçtiğini söyledi. 69' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Tete'nin pasında Boey şutunu çekti. Hayrullah'ın çizgiden çıkardığı top sonrası hakem Volkan Bayarslan VAR ile iletişim kuruyor. 66' Barış Alper'in pasında ceza sahası içinde şutunu çeken Boey kaleyi tutturamadı. 65' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil olan isim oldu. 61' Ankaragücü'nde Morutan'ın yerine Alper Uludağ oyuna dahil oldu.

60' BAHADIR! Kerem'in sol kanattan ortasında Icardi gelişine kafayla çok sert vurdu. Bahadır gole yine izin vermedi.

59' İNANILMAZ! Zaha'nın derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tete, kaleciyi geçti. Brezilyalı oyuncu boş kaleye şutu dışarı çıktı.

57' Ankaragücü'nde hakeme faul itirazları sonucu Mert Çetin sarı kart gördü.

56' GOL | Şık bir şekilde topu kontrol eden Zaha, sol çaprazdan çok sert vurdu. Top kalecinin bakışları arasında ağlara gitti.

54' YİNE BAHADIR! Kullanılan köşe vuruşunun devamında Tete'nin şutunu Bahadır yine direk dibinde kornere tokatlıyor.

53' Angelino'nun sol kanattan ortasında gerilerden gelen Kerem Demirbay darbeli bir kafa vuruşu gerçekleştirdi. Bahadır kale direği dibinde topu kornere çeldi.

49' Efkan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Cephas, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı.

46' Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu ve Atakan Çankaya oyuna dahil oldu. Oyundan çıkan isimler Riad Bajic ve Ali Kaan Güneren.

45' BAHADIR! Boey'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Icardi kaleyi denedi. Kaleci Bahadır, Icardi'ye geçit vermedi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

42' Ankaragücü'nde Morutan, Torreira'ya yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

40' Üç rakibinden birden sıyrılan Zaha şutunu çekti, Nihad Mujakic'e çarpan top direğin yanından kornere gitti.

35' YİNE KALECİ! Angelino'nun sol kanattan çevirdiği topta Tete'nin kafa vuruşunu Bahadır çizgide kontrol etti.

33' Ceza sahası dışından Icardi'nin sert şutunu kaleci Bahadır güçlükle kornere tokatladı.

31' KAÇTI! Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına kaçan Zaha'yı gördü. Fildişili oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut yan ağlarda kaldı.

30' Sol kanattan içeriye çevrilen topta Kerem Aktürkoğlu'nun kafası dışarı gitti.

20' MUSLERA! Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşunun devamında Morutan direkt kaleyi denedi. Muslera parmak uçlarıyla topu kurtardı.

10' Mert Çetin, sakatlanan Uros Radakovic'in yerine oyuna dahil oldu.

7' İki rakibinden birden sıyrılan Zaha şutunu çekti, kaleci Bahadır topu kornere yolladı.

4' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşu kaleci Bahadır çok şık uzadı ve kornere yolladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.